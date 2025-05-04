Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Asmara Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Kepincut Wanita Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |10:59 WIB
Kisah Asmara Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Kepincut Wanita Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda
Ricky Subagja bersama sang istri, Cica Andjani. (Foto: Instagram/rickysoebagja)
KISAH asmara Ricky Subagja dengan istrinya saat ini, Cica Andjani menarik untuk dibahas. Sebab siapa sangka legenda bulu tangkis Indonesia itu kepincut dengan wanita cantik yang secara usia lebih muda 26 tahun dari dirinya.

Ya, Ricky Subagja dan Cica Andjani tampaknya mengadopsi frasa ‘usia bukan penghalang’. Terbukti hubungan mereka berjalan baik, bahkan sudah menikah sejak 2021 silam.

1. Kisah Asmara

Ricky dan Cica diketahui pertama kali menjalin hubungan sejak 2016 silam. Cica tak masalah sama sekali memiliki hubungan serius dengan Ricky yang lebih tua 26 tahun.

Keduanya diketahui bertemu pertama kali karena seorang teman. Cica diajk oleh sahabatnya untuk bertemu di sebuah restoran. Tetapi, sahabat Cica tidak memberi tahu bahwa aka nada Ricky Subagja juga dalam pertemuan itu.

Sebelum menuju restoran, Cica justru dibawa ke sebuah kompleks perumahan dan ternyata rumah dari Ricky Subagja. Dari perkenalan itu, Ricky dan Cica terus menjalin hubungan hingga akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan.

Setelah lima tahun berpacaran, legenda bulu tangkis yang lahir pada 27 Januari 197 itu memutuskan mengajak Cica naik ke pelaminan di 2021. Sampai saat ini, hubungan keduanya terlihat harmonis.

Cica Andjani, istri Ricky Subagja
Cica Andjani, istri Ricky Subagja

2. Jadi Sekjen PBSI

Ricky sendiri adalah legenda bulu tangkis Indonesia yang bersinar di sektor ganda putra. Duetnya bersama Rexy Mainaky sukses membuat Indonesia meraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996, hingga juara di sejumlah turnamen seperti Indonesia Open, SEA Games, Asian Games, hingga All England.

 

Halaman:
1 2
