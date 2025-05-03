Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Putri KW Ditundukkan An Se-young, Indonesia Kembali Tertinggal 1-2

Putri KW takluk dari An Se-young dua gim langsung di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

XIAMEN – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) takluk dari An Se-young di semifinal Piala Sudirman 2025 dua gim langsung 18-21 dan 12-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal lagi 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Bermain di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025) malam WIB, kejar-kejaran poin langsung tersaji pada awal pertandingan gim pertama. Putri yang bermain efektif berhasil meredam permainan agresif An.

Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

Putri tak memberi kesempatan bagi An untuk melawan. Akhirnya, ia mampu mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-9.

Setelah rehat, An bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Utusan Korea Selatan itu mampu mencetak poin beruntun menjelang laga selesai.

Tunggal putri nomor satu dunia itu mampu mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Setelah itu, Putri kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya.

Pada akhirnya, An mengamankan kemenangan dengan skor 21-18. Berlanjut pada gim kedua, Putri kembali mencoba untuk mengandalkan pukulan cepat dan menyilang.