Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Putri KW Ditundukkan An Se-young, Indonesia Kembali Tertinggal 1-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |19:10 WIB
Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Putri KW Ditundukkan An Se-young, Indonesia Kembali Tertinggal 1-2
Putri KW takluk dari An Se-young dua gim langsung di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) takluk dari An Se-young di semifinal Piala Sudirman 2025 dua gim langsung 18-21 dan 12-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal lagi 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Bermain di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025) malam WIB, kejar-kejaran poin langsung tersaji pada awal pertandingan gim pertama. Putri yang bermain efektif berhasil meredam permainan agresif An. 

Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)
Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

Putri tak memberi kesempatan bagi An untuk melawan. Akhirnya, ia mampu mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-9.

Setelah rehat, An bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Utusan Korea Selatan itu mampu mencetak poin beruntun menjelang laga selesai. 

Tunggal putri nomor satu dunia itu mampu mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Setelah itu, Putri kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya. 

Pada akhirnya, An mengamankan kemenangan dengan skor 21-18. Berlanjut pada gim kedua, Putri kembali mencoba untuk mengandalkan pukulan cepat dan menyilang. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement