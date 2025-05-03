Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Semifinal Piala Sudirman 2025 Indonesia vs Korea Selatan, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |15:20 WIB
Link Live Streaming Semifinal Piala Sudirman 2025 Indonesia vs Korea Selatan, Klik di Sini!
Link live streaming semifinal Piala Sudirman 2025 Indonesia vs Korea Selatan bisa diklik di sini (Foto: PBSI)
XIAMEN – Link live streaming semifinal Piala Sudirman 2025 Indonesia vs Korea Selatan bisa diklik di sini. Mampukah Tim Merah Putih melangkah ke final?

Laga Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Korea Selatan akan digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025) pukul 16.00 WIB. Pemenang sudah ditunggu Tim Bulu Tangkis China di babak final!

1. Kejutan dari Indonesia

Susunan pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Daftar line up kedua tim telah diketahui. Sejumlah kejutan dibuat oleh Tim Bulu Tangkis Indonesia, sementara Korea Selatan menurunkan pemain-pemain terbaiknya.

Ganda campuran akan membuka semifinal Piala Sudirman 2025. Indonesia memilih pasangan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti untuk menghadapi Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

2. Alwi Farhan Main

Lalu, pertandingan kedua mempertemukan tunggal putra. Kejutan dibuat Indonesia dengan menurunkan Alwi Farhan guna melawan Cho Geon-yeop.

Sedangkan, partai ketiga dari sektor tunggal putri dijamin seru. Pasalnya, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) yang on fire di Piala Sudirman 2025 akan berhadapan dengan tunggal putri terbaik saat ini yaitu An Se-young.

 

Halaman:
1 2
