Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Dejan/Fadia Tumbang, Indonesia Ditinggal Korea Selatan 0-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |17:02 WIB
Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Dejan/Fadia Tumbang, Indonesia Ditinggal Korea Selatan 0-1
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti menelan kekalahan di semifinal Piala Sudirman 2025 dari Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (Foto: Instagram/@badminton.ina)
A
A
A

XIAMEN – Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti menelan kekalahan di semifinal Piala Sudirman 2025 dari Seo Seung-jae/Chae Yu-jung 10-21 dan 15-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Bermain di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025) sore WIB, Dejan/Fadia kewalahan di awal gim pertama. Seo/Chae langsung bermain ofensif dengan menghujani pertahanan lawan.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)

Dejan/Fadia yang tertinggal cukup jauh mencoba mengejar dengan permainan cepat. Sayangnya, upaya itu belum bisa membalikkan keadaan. 

Pada jeda interval gim pertama, Seo/Chae akhirnya sukses mengunci keunggulan. Mereka unggul cukup jauh atas Dejan/Fadia dengan skor 4-11.

Setelah jeda, Seo/Chae terus menekan pertahanan Dejan/Fadia. Pada akhirnya, utusan Korea Selatan itu menang di gim pertama dengan skor 10-21.

Memasuki gim kedua, Dejan/Fadia memulai pertandingan dengan intensitas serangan cepat. Keduanya sempat unggul tipis dengan selisih satu poin. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement