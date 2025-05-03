Hasil Semifinal Piala Sudirman 2025: Dejan/Fadia Tumbang, Indonesia Ditinggal Korea Selatan 0-1

XIAMEN – Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti menelan kekalahan di semifinal Piala Sudirman 2025 dari Seo Seung-jae/Chae Yu-jung 10-21 dan 15-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Bermain di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Sabtu (3/5/2025) sore WIB, Dejan/Fadia kewalahan di awal gim pertama. Seo/Chae langsung bermain ofensif dengan menghujani pertahanan lawan.

Dejan/Fadia yang tertinggal cukup jauh mencoba mengejar dengan permainan cepat. Sayangnya, upaya itu belum bisa membalikkan keadaan.

Pada jeda interval gim pertama, Seo/Chae akhirnya sukses mengunci keunggulan. Mereka unggul cukup jauh atas Dejan/Fadia dengan skor 4-11.

Setelah jeda, Seo/Chae terus menekan pertahanan Dejan/Fadia. Pada akhirnya, utusan Korea Selatan itu menang di gim pertama dengan skor 10-21.

Memasuki gim kedua, Dejan/Fadia memulai pertandingan dengan intensitas serangan cepat. Keduanya sempat unggul tipis dengan selisih satu poin.