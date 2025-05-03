Jonatan Christie Ungkap Peran Penting Putri KW saat Indonesia Singkirkan Thailand di Perempatfinal Piala Sudirman 2025

XIAMEN - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berterima kasih kepada Putri Kusuma Wardani yang merebut kemenangan penting atas tunggal putri Thailand di perempatfinal Piala Sudirman 2025. Sebab bagi Jonatan, kemenangan yang diraih Putri KW –sapaan akrab Putri Kusuma– memberikan napas untuk Indonesia sekaligus memotivasi Jojo.

1. Jonatan dan Putri KW Raih Kemenangan Penting

Tampil di partai ketiga, Jonatan menunjukkan performa gemilang melawan Kunlavut Vitidsarn. Berlaga di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China, Jumat (2/5/2025) malam WIB, pemain ranking enam dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-9, 22-20.

“Pertama Puji Tuhan pastinya. Tidak mudah, kami sempat kalah di ganda campuran tapi saya salut kepada perjuangan Rinov/Gloria,” kata Jonatan dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (3/5/2025).

Kemenangan Jonatan ini sangat krusial karena tim Indonesia jadi berbalik unggul 2-1. Sebelumnya mereka tertinggal 0-1 gara-gara kekalahan Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja.

Tetapi, untungnya Indonesia mendapat napas karena Putri KW berhasil meraih kemenangan atas Pornpawee Chochuwong di partai kedua. Nah, kemenangan yang diraih Putri KW melecut semangat Jonatan untuk bisa mengalahkan Kunlavut.

2. Apresiasi Jonatan untuk Putri KW

Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

Karena itulah Jonatan memberikan apresiasi setinggi langit kepada Putri KW. Apalagi Putri KW berhasil meraih kemenangan meski punya rekor pertemuan yang buruk dengan Pornpawee.

“Apresiasi terbesar saya adalah kemenangan Putri Kusuma Wardani, saya lihat rekor pertemuan dia dengan Pornpawee 0-8, lalu masuk lapangan dengan kondisi tim tertinggal, saya sebagai kapten dan semua tim pasti bangga dengan dia,” sambung Jonatan.