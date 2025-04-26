Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |16:36 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

LINK live streaming sprint race MotoGP Spanyol 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah Marc Marquez meraih kemenangan lagi?

Sprint race MotoGP Spanyol 2025 akan digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Sabtu (26/4/2025) pukul 20.00 WIB. Saksikan keseruan balapan ini di Vision+, dengan klik di sini.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Berjaya?

Penampilan Marc Marquez bakal dapat sorotan besar di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Sebab, dia terus tampil gacor di MotoGP 2025.

Sejauh ini, Marc Marquez sukses sapu bersih kemenangan di tiga seri, yakni MotoGP Thailand, Argentina, dan juga Qatar 2025. Hanya di MotoGP Amerika Serikat 2025, Marquez menang di sprint race saja, tetapi tidak di balapan utama.

Kini, tren positif Marquez pun tampak berlanjut ke MotoGP Spanyol 2025. Di sesi latihan bebas 2, dia sukses keluar sebagai tercepat.

Para pembalap pun saat ini sedang melanjutkan aksinya di kualifikasi hingga nanti malam akan bersaing di sprint race. Marquez tentunya membidik kemenangan di sesi itu.

 

1 2
