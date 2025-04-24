Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Kaget Menang Terus pada Musim Perdana Bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |18:06 WIB
Marc Marquez Kaget Menang Terus pada Musim Perdana Bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez kaget dengan kiprahnya di MotoGP 2025. Dia tak menyangka bisa menang terus pada musim perdananya membela Ducati Lenovo.

Marquez mengatakan keberhasilan ini sesuai yang diimpikan bersama Ducati. Dia tentunya siap melanjutkan kiprah manisnya itu ke musim-musim berikutnya.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Kiprah Manis Marc Marquez

Marc Marquez memulai musim perdananya bersama Ducati Lenovo dengan kemenangan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses memenangkan MotoGP Thailand yang digelar pada 2 Maret 2025.

Kesuksesan ini kemudian berlanjut pada seri balapan di Argentina, dan Qatar. Marquez hanya kecolongan satu seri balapan, yakni di Amerika Serikat. Itu pun karena dirinya mengalami kecelakaan sehingga gagal finis.

Lewat torehan manis dalam tiga balapan awal, Marquez kini menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu telah mengumpulkan 123 poin, unggul 17 poin dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di urutan kedua.

2. Tak Sangka

Marquez mengaku sangat senang bisa tampil impresif pada musim perdananya bersama Ducati. Namun, dia masih tidak menyangka karena memulai musim dengan sangat positif.

"Tahun ini kami memulai dengan cara yang kami impikan, tanpa diduga," kata Marquez dikutip dari Motosan, Kamis (24/4/2025).

"Saya sudah berniat sejak pramusim, tetapi saya tidak menyangka akan memulai dengan kemenangan untuk tim dan merek baru. Kemenangan pertama itu membuat saya bernapas lega," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179675/francesco_bagnaia-gfir_large.jpg
Meski Gagal Finis karena Ban Bocor, Francesco Bagnaia Temukan Hal Positif dari MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179589/pedro_acosta-unHv_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Sebal dengan Pedro Acosta di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179566/fans_motogp_indonesia_saksikan_langsung_balapan_di_motogp_malaysia_2025-5Myt_large.jpg
Kisah Fans MotoGP Indonesia, Bahagia Usai Wujudkan Mimpi Nonton Balapan MotoGP Secara Langsung di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179543/francesco_bagnaia-MIZ6_large.jpg
Francesco Bagnaia Jadi Korban Ban Bocor di MotoGP Malaysia 2025 hingga Gagal Finis, Michelin Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179472/motogp_malaysia_2025-3Oy1_large.jpg
Penyebab Banyak Fans Indonesia Tetap Nonton MotoGP Malaysia 2025 meski Marc Marquez Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179471/joan_mir-ChDG_large.jpg
Finis Ketiga di MotoGP Malaysia 2025, Joan Mir: Saya Benar-Benar Beruntung
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement