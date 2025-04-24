Marc Marquez Kaget Menang Terus pada Musim Perdana Bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025

MARC Marquez kaget dengan kiprahnya di MotoGP 2025. Dia tak menyangka bisa menang terus pada musim perdananya membela Ducati Lenovo.

Marquez mengatakan keberhasilan ini sesuai yang diimpikan bersama Ducati. Dia tentunya siap melanjutkan kiprah manisnya itu ke musim-musim berikutnya.

1. Kiprah Manis Marc Marquez

Marc Marquez memulai musim perdananya bersama Ducati Lenovo dengan kemenangan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses memenangkan MotoGP Thailand yang digelar pada 2 Maret 2025.

Kesuksesan ini kemudian berlanjut pada seri balapan di Argentina, dan Qatar. Marquez hanya kecolongan satu seri balapan, yakni di Amerika Serikat. Itu pun karena dirinya mengalami kecelakaan sehingga gagal finis.

Lewat torehan manis dalam tiga balapan awal, Marquez kini menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu telah mengumpulkan 123 poin, unggul 17 poin dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di urutan kedua.

2. Tak Sangka

Marquez mengaku sangat senang bisa tampil impresif pada musim perdananya bersama Ducati. Namun, dia masih tidak menyangka karena memulai musim dengan sangat positif.

"Tahun ini kami memulai dengan cara yang kami impikan, tanpa diduga," kata Marquez dikutip dari Motosan, Kamis (24/4/2025).

"Saya sudah berniat sejak pramusim, tetapi saya tidak menyangka akan memulai dengan kemenangan untuk tim dan merek baru. Kemenangan pertama itu membuat saya bernapas lega," sambungnya.