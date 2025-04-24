Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dapat Dukungan dari MNC Lido City untuk Berjuang di Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Orangtua Rasya Alteza Ucapan Terima Kasih

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |12:06 WIB
Dapat Dukungan dari MNC Lido City untuk Berjuang di Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Orangtua Rasya Alteza Ucapan Terima Kasih
Atlet muda pencak silat Indonesia, Rasya Alteza Ghandi. (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KEK MNC Lido City mendukung atlet muda pencak silat Indonesia, Rasya Alteza Ghandi (9), untuk berkiprah di level internasional. Mendapati hal ini, orangtua Rasya Alteza pun sampaikan terima kasih.

Diketahui, Rasya akan bertanding di Malaysia Open Naga Sakti Junior Silat International Championship League 2025. Kejuaraan tersebut akan berlangsung di Serdang, Selangor, Malaysia, pada 30 April hingga 4 Mei 2025.

atlet muda pencak silat Rasya Alteza Ghandi foto nur khabibi

1. Profil Rasya Alteza Ghandi

Masyarakat Desa Watesjaya, sebuah desa yang berada dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, patut berbangga. Pasalnya, salah satu warganya memiliki bakat pencak silat hingga mampu mengikuti kejuaraan skala internasional.

Dia adalah Rasya Alteza Ghandi (9) putra dari pasangan Imbris Ghandi dan Tini Agustini yang akan mengikuti kejuaran pencak silat Malaysia Open Naga Sakti Junior Silat International Championship League 2025. Ajang itu akan berlangsung di Serdang, Selangor, Malaysia, pada 30 April hingga 4 Mei 2025.

Imbris Ghandi menyatakan, putranya sudah berlatih pencak silat sejak tiga tahun yang lalu. Menurutnya, selain melatih ketangkasan, dengan belajar pencak silat, ini juga jadi upaya melestarikan budaya Indonesia yang sudah diakui dunia.

"Untuk mulai latihan itu, Rasya di umur enam tahun. Itu sudah kita kenalkan dengan pencak silat," kata Ghandi kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.

"Pencak silat ini adalah warisan tak benda budaya asli Indonesia yang sudah diakui di dunia gitu, di UNESCO," lanjutnya.

Sejak umur enam tahun, Rasya rutin berlatih seminggu sekali di perguruan silat Tunas Muda Indonesia Cimande. Porsi latihan pun bisa bertambah jika hendak mengikuti kompetisi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179228/noc_indonesia-T2Ht_large.jpg
NOC Indonesia Akan Bertemu IOC 28 Oktober, Ini Agenda yang Bakal Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178979/gubernur_pramono_anung-xTeb_large.jpg
Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178984/logo_olimpiade-Xw1J_large.jpg
Buntut Penolakan Israel, Komisi X DPR Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi Olahraga Usai Seruan IOC
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement