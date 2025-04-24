Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

MNC Lido Dukung Atlet Muda Pencak Silat Berkiprah di Level Internasional: Semoga Bisa Kembangkan Prestasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |11:34 WIB
MNC Lido Dukung Atlet Muda Pencak Silat Berkiprah di Level Internasional: Semoga Bisa Kembangkan Prestasi
Atlet muda pencak silat Indonesia, Rasya Alteza Ghandi. (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KEK MNC Lido City mendukung atlet muda pencak silat Indonesia, Rasya Alteza Ghandi (9), untuk berkiprah di level internasional. Diketahui, Rasya akan bertanding di Malaysia Open Naga Sakti Junior Silat International Championship League 2025.

Kejuaraan tersebut akan berlangsung di Serdang, Selangor, Malaysia, pada 30 April hingga 4 Mei 2025. Diharapkan, dukungan ini bisa bangkitkan semangat untuk kembangkan prestasi.

atlet muda pencak silat Rasya Alteza Ghandi foto nur khabibi

Rasya saat ini duduk di bangku kelas 3 SDN Pangarakan 2, Srogol, Kab. Bogor, yang merupakan putra asli Desa Watesjaya, sebuah desa yang berada dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

General Manager Town Management, KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah, mengaku bangga terdapat siswa berprestasi di daerahnya.

"Kami dari KEK Lido tentunya sangat bangga sangat mendukung jika ada warga atau pemuda atau anak-anak di sekitar kawasan kami juga yang berprestasi, apalagi ini prestasi yang tingkat internasional mewakili Lido mewakili nasional di event-event internasional," kata Syaiful kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.

1. Bisa Bangkitkan Semangat untuk Kembangkan Prestasi

Dengan bantuan yang diberikan pihaknya, Syaiful berharap dapat memotivasi masyarakat lainnya agar lebih semangat dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki.

"Semoga dengan publikasi ini, kita bisa membangkitkan antusiasme dari masyarakat juga menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk mengembangkan prestasi di bidang apa pun, tentu kami akan sangat mendukung," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
