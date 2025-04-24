Respons Fajar/Rian soal Rencana Degradasi di Pelatnas PBSI Usai Piala Sudirman 2025

JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto merespons rencana degradasi di Pelatnas PBSI usai Piala Sudirman 2025. Mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, sempat mengungkapkan setelah Piala Sudirman 2025 akan ada degradasi di Cipayung. Hal ini imbas dari buruknya performa para pemain di beberapa bulan terakhir yang nihil gelar.

1. Berjalan Baik

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

Menanggapi pernyataan tersebut, Fajar/Rian selaku pemain menilai hal tersebut bukanlah masalah. Adanya promosi degradasi justru akan membuat regenerasi di bulu tangkis berjalan baik.

"Menurut saya ya degradasi dan promosi itu mungkin hal yang wajar ya apalagi untuk bulu tangkis kan butuh regenerasi juga ya," ucap Fajar kepada awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Kamis (24/4/2025).

2. Harus Siap

Lebih lanjut, pria berusia 30 tahun itu menilai siapa pun nanti yang terkena degradasi haruslah siap. Namun, ia menegaskan tidak ada atlet yang mau kalah atau tidak berusaha semaksimal mungkin ketika bertanding.

"Mungkin menurut saya siapa pun nanti, yang promosi ataupun degradasi ya harus siap. Jadi ya kami di sini juga semua atlet di sini juga tidak ada yang mau kalah atau tidak ada yang mau menyerah pasti ingin berusaha maksimal," tambah Fajar.