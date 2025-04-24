Tanggapan Pelatih Tunggal Putri Indonesia Usai Ester Nurumi Gantikan Gregoria Mariska di Piala Sudirman 2025

JAKARTA - Pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari memiliki pekerjaan rumah alias PR besar jelang Piala Sudirman 2025. Sebab ia harus menyiapkan Ester Nurumi Tri Wardoyo sebaik mungkin usai Gregoria Mariska Tunjung mundur dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025.

Sebagaimana diketahui, Ester masuk dalam list terakhir nama daftar pemain Indonesia di Piala Sudirman 2025. Ia menggantikan posisi Gregoria Mariska Tunjung yang mengalami vertigo beberapa hari sebelum keberangkatan ke China.

1. PR Berat Menanti

Sebagai pengganti, Imam selaku pelatih menilai Ester telah mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih Ester sendiri baru saja comeback dari cedera panjang selama enam bulan dan sudah menjalani satu turnamen, China Masters 2025 Super 100.

Pada ajang China Masters 2025 Super 100, Ester sukses menjalani debut comeback dengan baik. Ia terhenti di babak semifinal, namun sempat mengalami kendala karena keseleo dan masih terus memaksakan bermain.

"Awalnya pas di China yang super 100 itu sempat khawatir, sempat keseleo tapi masih dipaksa (main). Abis itu di fisio ditangani dan itu berjalan sampai sekarang," ungkap Imam Tohari kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (24/4/2025).

Ester Nurumi Tri Wardoyo. PBSI

"Di latihan menurut saya ada perbaikan yang signifikan. Dengan berjalannya waktu, dengan intensitas 70-100 persen, dia bisa tahan (latihan) dari Senin hingga Sabtu. Saya tidak memberikan full terus. Saya memberikan intensitasnya tinggi dan tidak satu minggu full," tambahnya.

2. Optimis dengan Ester Nurumi

Imam pun mengakui Ester memiliki kualitas apik untuk menjadi salah satu andalan Indonesia. Namun, di satu sisi, pemain berusia 19 tahun itu masih memiliki PR di fisik yang harus terus ditingkatkan.