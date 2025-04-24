Piala Sudirman 2025: Pilih Penerbangan Langsung ke Xiamen, PBSI Pastikan Kondisi Tim Prima

JAKARTA – PBSI memastikan kondisi Tim Bulu Tangkis Indonesia prima jelang Piala Sudirman 2025. Untuk menjaganya, mereka memilih penerbangan langsung ke Xiamen, China, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Indonesia akan tampil di Piala Sudirman 2025 yang digelar di Xiamen, 27 April hingga 4 Mei. Tim memutuskan berangkat Kamis (24/4/2025) siang WIB dari Cengkareng, Tangerang.

1. Langsung Tanpa Transit

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Menariknya, Tim Indonesia berangkat dengan penerbangan langsung tanpa transit. Mereka menumpang pesawat Airlines bernomor penerbangan MF868. Tentu PBSI punya pertimbangan tersendiri.

"Memang penerbangan langsung adalah pilihan terbaik. Ini bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga tim," kata Kabid Binpres PBSI Eng Hian dikutip dari rilis resmi, Kamis (24/4/2025).

"Dengan durasi penerbangan lima jam dan di siang hari jadi sampai di sana tidak terlalu malam, bisa makan malam lalu istirahat untuk mempersiapkan latihan esok hari," sambung pria yang akrab disapa Koh Didi itu.

2. Prima

Eng Hian mengungkapkan, kondisi tim saat ini cukup prima. Ia berharap, perjalanan menuju China lancar dan tidak ada kendala hingga sampai tujuan.

"Kondisi tim sehat dan tidak ada kendala apapun. Semoga kami selamat sampai di sana dan saya berharap anak-anak dan pelatih sudah siap berjuang," ungkap Eng Hian.