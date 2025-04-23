Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top yang Dipastikan Absen di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Gregoria Mariska!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |21:05 WIB
5 Pebulu Tangkis Top yang Dipastikan Absen di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Gregoria Mariska!
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 5 pebulutangkis top yang dipastikan absen di Piala Sudirman 2025. Salah satunya berasal dari Indonesia, yakni sang tunggal putri andalan Tanah Air saat ini, yaitu Gregoria Mariska Tunjung.

Selain Gregoria, ada banyak pemain top yang tak bisa memperkuat negaranya di Piala Sudirman 2025 yang digelar di Xiamen, China, pada 27 April sampai 5 Mei 2025 tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top yang Dipastikan Absen di Piala Sudirman 2025

5. Lee Zii Jia

Lee Zii Jia. instagram
Lee Zii Jia. instagram

Malaysia harus berpikir keras karena akan turun di Piala Sudirman 2025 tanpa tunggal putra andalan mereka, yakni Lee Zii Jia. Jagoan tunggal putra Negeri Jiran itu diketahui masih harus absen karena mengalami cedera.

Lee Zii Jia mengalami cedera kaki yang dideritanya sejak BWF World Tour Finals 2025. Sampai saat ini ia masih dalam tahap penyembuhan sehingga tak bisa memperkuat Malaysia.

4. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Seperti diketahui, Indonesia tergabung di Grup D Piala Sudirman 2025. Lawan Indonesia di Grup D adalah Denmark, India, dan Inggris.

Kabar baiknya, India kehilangan pasangan ganda putra terbaik mereka, yakni Rankireddy/Shetty. Meski sudah didaftarkan, Rankireddy/Shetty terpaksa mundur karena masih mengalami cedera.

3. Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Anthony juga tengah berjuang pulih dari cedera. Karena alasan itulah, ia pun tak bisa memperkuat Indonesia di Piala Sudirman 2025.

Padahal, Anthony dan Jonatan dalam beberapa tahun terakhir selalu diandalkan Indonesia. Terutama dalam kompetisi seperti Piala Sudirman 2025.

 

1 2
