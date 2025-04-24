Masih Sangat Kesakitan, Jorge Martin Curhat Kondisinya Usai Kecelakaan Parah di MotoGP Qatar 2025

DOHA – Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, curhat kondisinya usai kecelakaan parah di MotoGP Qatar 2025. Dia mengaku masih merasa sangat kesakitan saat ini.

Meski begitu, Jorge Martin memastikan kondisinya masih aman terkendali. Dia pun kini akan fokus penuh memulihkan diri.

1. Jorge Martin Kecelakaan Parah

Jorge Martin mengalami kecelakaan di lap ke-14 saat melaju dalam balapan di MotoGP Qatar 2025. Pembalap berjuluk Martinator itu pun tak bisa menyelesaikan balapan di Sirkuit Lusail, Qatar pada 14 April 2025.

Padahal, seri itu merupakan balapan perdananya musim ini setelah absen dalam tiga seri karena cedera dalam tes pramusim. Setelah terjatuh di Qatar, Martin dinyatakan mengalami patah enam tulang rusuk serta pneumothorax (paru-paru alami kolaps).

2. Ungkap Kondisi Terkini

Akibat cedera itu, Martin harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun kini, Martin mengungkapkan dirinya sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

"Akhirnya keluar dari rumah sakit,” kata Martin dikutip dari Crash, Kamis (24/4/2025).

"Terima kasih semuanya atas pesan-pesannya dan atas dukungannya terhadap saya selama masa sulit ini dalam hidup saya," sambungnya.