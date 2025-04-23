Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asosiasi American Football Indonesia Resmi Gabung NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari: Bersiap untuk Olimpiade!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |02:05 WIB
Asosiasi American Football Indonesia Resmi Gabung NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari: Bersiap untuk Olimpiade!
Raja Sapta Oktohari bicara soal Asosiasi American Football. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Asosiasi American Football Indonesia (AAFI) resmi bergabung dengan keanggotaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau National Olympic Committee (NOC Indonesia). Bergabungnya Asosiasi American Football Indonesia pun disambut baik oleh Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

Okto menyampaikan kabar ini setelah menutup Rapat Anggota Tahunan NOC Indonesia 2025 di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta pada Selasa 22 April 2025. Dia senang dengan adanya anggota baru di NOC Indonesia.

"Kami mendapatkan anggota baru yaitu American Football Indonesia setelah Rapat Anggota Tahunan 2025 ini," kata Okto kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta pada Selasa 22 April 2025.

1. Kesempatan Mendunia di Olimpiade

Okto mengatakan bergabungnya AAFI ke NOC bisa menjadi kesempatan atlet American Football di Indonesia mendunia. Apalagi, cabang olahraga Flag Football yang merupakan bagian dari American Football akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028.

"Karena di Olimpiade 2028 Los Angeles, Flag Football akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Itu adalah alasan kami selain data dan administrasinya sudah lengkap," ungkap Okto.

"Mereka (AAFI) sudah menyampaikan rasa terima kasih kepada Komite Olimpiade Indonesia. Kami menyampaikan, mekanisme penerimaan atau mengeluarkan cabang olahraga dengan persetujuan para anggota," tambah pria berusia 49 tahun itu.

2. Cabor Baru di Olimpiade

Untuk diketahui, Flag Football akan menjadi cabor baru yang dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Selain Flag Football, ada juga cabang olahraga Squash.

Los Angeles juga akan menjadi saksi kembalinya sejumlah cabor. Di, antaranya ada Baseball (absen di 2024), Softball (absen di 2024), dan Kriket (absen sejak Olimpiade 1900).

 

