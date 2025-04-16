Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Tampil di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |10:50 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Tampil di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!
Lanny Tria Mayasari siap tampil di Piala Sudirman 2025. (Foto: Instagram/@lannytriaaa)
A
A
A

5 pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya peraih medali Olimpiade.

Ya, PBSI telah merilis skuad Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Ajang itu sendiri diketahui akan digelar di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei 2025.

Diisi para pemain top, penampilan para pemain di skuad Indonesia pada Piala Sudirman 2025 begitu dinantikan. Apalagi, paras cantik mereka membuat sosoknya makin digandrungi para penggemar.

Berikut 5 pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025:

5. Amallia Cahaya Pratiwi

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Salah satu pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025 adalah Amallia Cahaya Pratiwi. Dia merupakan pemain spesialis nomor ganda putri.

Amallia Cahaya Pratiwi biasa berduet dengan Febriana Dwipuji Kusuma. Sang partner bermain itu pun turut masuk skuad Piala Sudirman 2025. Tentunya, kiprah manis diharapkan bisa ditunjukkan Febriana/Amallia jika diturunkan bermain. Sebab, mereka jadi ganda putri terbaik Tanah Air saat ini dengan menduduki ranking 8 dunia.

4. Lanny Tria Mayasari

Lanny Tria/Rachel Allessya. PBSI

Kemudian, ada Lanny Tria Mayasari. Dia juga pemain spesialis nomor ganda putri. Lanny kerap bergonta-ganti pasangan dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi, duetnya dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses ukir prestasi tahun ini. Mereka sabet gelar juara di Thailand Masters 2025. Tak heran, duet Lanny/Fadia turut dipanggil masuk skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement