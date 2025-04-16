5 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Tampil di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!

5 pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya peraih medali Olimpiade.

Ya, PBSI telah merilis skuad Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Ajang itu sendiri diketahui akan digelar di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei 2025.

Diisi para pemain top, penampilan para pemain di skuad Indonesia pada Piala Sudirman 2025 begitu dinantikan. Apalagi, paras cantik mereka membuat sosoknya makin digandrungi para penggemar.

Berikut 5 pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025:

5. Amallia Cahaya Pratiwi

Salah satu pebulutangkis supercantik Indonesia yang tampil di Piala Sudirman 2025 adalah Amallia Cahaya Pratiwi. Dia merupakan pemain spesialis nomor ganda putri.

Amallia Cahaya Pratiwi biasa berduet dengan Febriana Dwipuji Kusuma. Sang partner bermain itu pun turut masuk skuad Piala Sudirman 2025. Tentunya, kiprah manis diharapkan bisa ditunjukkan Febriana/Amallia jika diturunkan bermain. Sebab, mereka jadi ganda putri terbaik Tanah Air saat ini dengan menduduki ranking 8 dunia.

4. Lanny Tria Mayasari

Kemudian, ada Lanny Tria Mayasari. Dia juga pemain spesialis nomor ganda putri. Lanny kerap bergonta-ganti pasangan dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi, duetnya dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses ukir prestasi tahun ini. Mereka sabet gelar juara di Thailand Masters 2025. Tak heran, duet Lanny/Fadia turut dipanggil masuk skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025.