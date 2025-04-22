Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Supercantik Mantan Pelatnas yang Putuskan Jadi Mama Muda, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |04:05 WIB
5 Pebulutangkis Supercantik Mantan Pelatnas yang Putuskan Jadi Mama Muda, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!
Tania Oktaviani Kusuma jadi salah satu bidadari bulu tangkis Indonesia. (Foto: Instagram/@taniaoktaviani)
A
A
A

5 pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda menarik diulas. Salah satunya peraih medali emas Olimpiade.

Sejumlah pebulutangkis yang pernah menghuni pelatnas PBSI kini memang sudah melepas masa lajangnya. Mereka menikah hingga kini sudah memiliki anak. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda:

5. Yulfira Barkah

yulfira barkah

Salah satu pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda adalah Yulfira Barkah. Prestasi manis diukirnya saat masih berada di pelatnas PBSI. Yulfira berhasil meraih medali perunggu di Kejuaraan Junior Asia 2015 dan Kejuaraan Dunia Junior 2016.

Sayangnya, karier Yulfira tak mulus di level senior. Dia mengalami cedera saat kariernya sedang menanjak. Setelah itu, Yulfira memutuskan mundur dari PBSI pada 2021. Usai pensiun, dia menikah dan telah dikaruniai anak.

4. Tania Oktaviani Kusumah

Tania Oktaviani Kusumah

Lalu, ada Tania Oktaviani Kusumah. Dia jadi salah satu bidadari bulu tangkis Indonesia. Saat di pelatnas, Tania spesialis bermain di sektor ganda.

Tania dikabarkan hengkang dari PBSI pada Juni 2020. Tania kemudian menikah dengan pebulu tangkis Indonesia, Rehan Diaz dan pindah ke Swiss. Kini, pasangan itu sudah dikaruniai seorang putra yang lahir pada Agustus 2022.

3. Hanna Ramadini

hanna ramadini

Di urutan ketiga, ada Hanna Ramadini. Dia memutuskan mundur dari pelatnas PBSI sejak 2018 karena ingin fokus dengan komitmennya yang memutuskan berhijrah dengan berjilbab.

Usai tak di PBSI, Hannah menikah dengan mantan atlet pebulutangkis PBSI juga bernama Arya Maulana Aldiartama. Pasangan ini pun sudah dikarunia dua anak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement