5 Pebulutangkis Supercantik Mantan Pelatnas yang Putuskan Jadi Mama Muda, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

Tania Oktaviani Kusuma jadi salah satu bidadari bulu tangkis Indonesia. (Foto: Instagram/@taniaoktaviani)

5 pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda menarik diulas. Salah satunya peraih medali emas Olimpiade.

Sejumlah pebulutangkis yang pernah menghuni pelatnas PBSI kini memang sudah melepas masa lajangnya. Mereka menikah hingga kini sudah memiliki anak. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda:

5. Yulfira Barkah

Salah satu pebulutangkis supercantik mantan pelatnas yang putuskan jadi mama muda adalah Yulfira Barkah. Prestasi manis diukirnya saat masih berada di pelatnas PBSI. Yulfira berhasil meraih medali perunggu di Kejuaraan Junior Asia 2015 dan Kejuaraan Dunia Junior 2016.

Sayangnya, karier Yulfira tak mulus di level senior. Dia mengalami cedera saat kariernya sedang menanjak. Setelah itu, Yulfira memutuskan mundur dari PBSI pada 2021. Usai pensiun, dia menikah dan telah dikaruniai anak.

4. Tania Oktaviani Kusumah

Lalu, ada Tania Oktaviani Kusumah. Dia jadi salah satu bidadari bulu tangkis Indonesia. Saat di pelatnas, Tania spesialis bermain di sektor ganda.

Tania dikabarkan hengkang dari PBSI pada Juni 2020. Tania kemudian menikah dengan pebulu tangkis Indonesia, Rehan Diaz dan pindah ke Swiss. Kini, pasangan itu sudah dikaruniai seorang putra yang lahir pada Agustus 2022.

3. Hanna Ramadini

Di urutan ketiga, ada Hanna Ramadini. Dia memutuskan mundur dari pelatnas PBSI sejak 2018 karena ingin fokus dengan komitmennya yang memutuskan berhijrah dengan berjilbab.

Usai tak di PBSI, Hannah menikah dengan mantan atlet pebulutangkis PBSI juga bernama Arya Maulana Aldiartama. Pasangan ini pun sudah dikarunia dua anak.