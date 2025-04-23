Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly Carnando Keluar dari Skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |19:53 WIB
Leo Rolly Carnando Keluar dari Skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025
Leo Rolly Carnando (kiri) mundur dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – PBSI terpaksa mengeluarkan Leo Rolly Carnando dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025 karena pemain ganda putra Tanah Air itu mengalami cedera. Kabar kurang mengenakan itu dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian.

1. Alami Cedera

Pada pernyataan resminya, Eng Hian mengatakan Leo mengalami cedera luka di ligamen lutut kiri. Cedera tersebut didapat Leo saat menjalani pertandingan semifinal di Badminton Asia Championships 2025 lalu.

"Leo Rolly Carnando mendapat cedera luka di ligamen lutut kiri pada saat pertandingan semifinal BAC 2025 lalu. Setelah kembali ke Jakarta tim medis langsung melakukan serangkaian pemeriksaan," ucap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Rabu (23/4/2025).

Lalu usai menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut, Leo ternyata membutuhkan waktu lagi untuk menjalani pemulihan. Dengan begitu, maka PBSI memutuskan untuk menarik mundur Leo dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025.

"Hasil terakhirnya menyebutkan bahwa Leo memerlukan waktu lebih untuk pemulihan jadi diputuskan untuk tidak berangkat ke Piala Sudirman 2025," tambah Eng Hian.

2. Tak Ada Pengganti

Leo Rolly Carnando (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
Leo Rolly Carnando (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Meski Leo harus absen, tetapi PBSI memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain di sektor ganda putra. Itu berarti, ganda putra hanya menyisakan lima pemain yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Marthin, dan Bagas Maulana.

Kami juga memutuskan untuk tidak mengganti Leo dengan pemain lain karena ganda putra sudah memiliki dua pasangan plus satu yaitu Fajar/Rian dan Fikri/Daniel serta Bagas Maulana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement