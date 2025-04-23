Leo Rolly Carnando Keluar dari Skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025

JAKARTA – PBSI terpaksa mengeluarkan Leo Rolly Carnando dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025 karena pemain ganda putra Tanah Air itu mengalami cedera. Kabar kurang mengenakan itu dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian.

1. Alami Cedera

Pada pernyataan resminya, Eng Hian mengatakan Leo mengalami cedera luka di ligamen lutut kiri. Cedera tersebut didapat Leo saat menjalani pertandingan semifinal di Badminton Asia Championships 2025 lalu.

"Leo Rolly Carnando mendapat cedera luka di ligamen lutut kiri pada saat pertandingan semifinal BAC 2025 lalu. Setelah kembali ke Jakarta tim medis langsung melakukan serangkaian pemeriksaan," ucap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Rabu (23/4/2025).

Lalu usai menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut, Leo ternyata membutuhkan waktu lagi untuk menjalani pemulihan. Dengan begitu, maka PBSI memutuskan untuk menarik mundur Leo dari skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025.

"Hasil terakhirnya menyebutkan bahwa Leo memerlukan waktu lebih untuk pemulihan jadi diputuskan untuk tidak berangkat ke Piala Sudirman 2025," tambah Eng Hian.

2. Tak Ada Pengganti

Leo Rolly Carnando (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Meski Leo harus absen, tetapi PBSI memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain di sektor ganda putra. Itu berarti, ganda putra hanya menyisakan lima pemain yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Marthin, dan Bagas Maulana.

Kami juga memutuskan untuk tidak mengganti Leo dengan pemain lain karena ganda putra sudah memiliki dua pasangan plus satu yaitu Fajar/Rian dan Fikri/Daniel serta Bagas Maulana.