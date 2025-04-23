Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gantikan Peran Gregoria Mariska, Putri KW Siap Jadi Andalan Tunggal Putri Indonesia di Piala Sudirman 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |16:47 WIB
Gantikan Peran Gregoria Mariska, Putri KW Siap Jadi Andalan Tunggal Putri Indonesia di Piala Sudirman 2025
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Peran besar bakal ditanggung Putri Kusuma Wardani karena berstatus tunggal putri andalan Indonesia di Piala Sudirman 2025. Meski sadar bakal diandalkan, atlet yang akrab disapa Putri KW itu tak takut dan bahkan siap membantu Indonesia meraih kemenangan di turnamen yang digelar di Xiamen, China, pada 27 April sampai 4 Mei 2025 tersebut.

Ya, Putri KW tiba-tiba menjadi harapan Indonesia di sektor tunggal putri karena mundurnya Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria yang mengalami sakit vertigo membuat Putri KW otomatis menjadi tunggal putri terbaik Indonesia di Piala Sudirman 2025.

1. Siap Jadi Andalan di Sektor Tunggal Putri

Putri KW terus memantapkan persiapannya dalam menatap Piala Sudirman 2025. Pemain ranking 11 dunia itu juga mengaku tidak mengalami kendala dalam persiapannya.

“Persiapannya Alhamdulillah lancar dan di setiap akhir sesi selalu ada beberapa tambahan sih dari pelatih,” kata Putri KW di Pelatnas PBSI, dikutip Rabu (23/4/2025).

Indonesia tergabung dalam grup yang cukup berat, yakni Grup D bersama India, Inggris, dan Denmark. Putri KW pun mengakui India dan Denmark akan menjadi lawan yang berat.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Tidak Gentar

Pasalnya, dia berpotensi melawan PV Sindhu (India) yang merupakan juara dunia 2019 dan Line Kjaersfeldt (Denmark) yang sedang dalam performa terbaiknya. Meski begitu, Putri KW tidak gentar dan akan bermain selepas mungkin demi meraih hasil positif untuk tim Indonesia.

“Untuk melawan India dan Denmark kita enggak tahu siapa yang diturunin. Cuman kalau misalnya tim menurunkan aku, aku siap,” ucap dia.

 

