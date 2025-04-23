4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tampil di Olimpiade Setelah Dinaturalisasi Negara Lain, Nomor 1 Sama-Sama Dapat Medali

Berikut empat pebulu tangkis Indonesia yang tampil di Olimpiade setelah dinaturalisasi negara lain termasuk Tony Gunawan (Foto: LA Times)

BERIKUT empat pebulu tangkis Indonesia yang tampil di Olimpiade setelah dinaturalisasi negara lain. Salah satunya dua kali merebut medali.

Naturalisasi atau pindah kewarganegeraan bukan hal yang tabu di era modern termasuk untuk atlet. Bahkan, ada beberapa olahragawan yang bisa berprestasi di negara lama dan barunya.

Contohnya empat pebulu tangkis ini. Mereka justru bisa mempertahankan atau bahkan lebih bersinar usai tak lagi menjadi WNI. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tampil di Olimpiade Setelah Dinaturalisasi Negara Lain

4. Setyana Mapasa

Pebulu tangkis satu ini sejatinya lahir dan besar di Indonesia. Namun, Setyana memutuskan pindah ke Australia karena sulitnya bersaing di Tanah Air.

Tak disangka, performanya justru membaik di sana. Setyana bisa menembus Olimpiade Tokyo 2020 saat berpasangan dengan Gronya Somerville kendati harus tersingkir cepat.

3. Ade Resky

Pebulu tangkis satu ini sempat jadi pesaing di tunggal putra Pelatnas PBSI. Namun, Ade memutuskan menerima tawaran Azerbaijan pada 2019.

Ternyata keputusan tersebut tepat. Ade bisa tampil ciamik dan merebut tiket ke Olimpiade Tokyo 2020 dengan membela negara barunya.