Taufik Hidayat soal Ester Nurumi yang Gantikan Gregoria Mariska di Piala Sudirman 2025: Harus Siap!

JAKARTA – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat, angkat bicara soal Ester Nurumi Tri Wardoyo yang dipastkan gantikan Gregoria Mariska Tunjung di Piala Sudirman 2025. Dia mengatakan Ester harus siap untuk menjalani peran itu.

Ya, Ester dipastikan akan menggantikan Gregoria yang absen di Piala Sudirman 2025. Seperti diketahui, Gregoria Mariska terpaksa absen karena sakit vertigo.

1. Ester Nurumi Gantikan Gregoria Mariska

Gregoria sendiri sudah sempat mengikuti latihan intens dan simulasi turnamen di Pelatnas PBSI, Cipayung. Namun, kondisi Gregoria tak memungkinkan untuk lanjut tampil di Piala Sudirman 2025.

Perannya akan digantikan oleh Ester Nurumi Tri Wardoyo yang juga sudah mengikuti latihan dan simulasi. Dengan adanya pergantian ini, Putri Kusuma Wardani akan menjadi tunggal putri pertama tim Indonesia, sedangkan Ester tunggal putri kedua.

2. Reaksi Taufik Hidayat

Taufik mengatakan pergantian ini merupakan hal yang wajar. Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu tak mempermasalahkan adanya pergantian ini. Yang penting, kata dia, sosok yang ditunjuk harus siap untuk membela Merah-Putih.

"Iya, mau diapain lagi? Mau siapa lagi kalau selain Ester? Tapi kan mereka latihan terus, dalam arti ada pertandingan, enggak ada pertandingan, mereka harus siap ngapain aja. Karena kan latihan bukan yang sebulan latihan, sebulan bertinggal Itu kan continue terus," kata Taufik kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta pada Selasa (22/4/2025).

"Memang mereka harus siap. Maksudnya ada pertandingan, enggak ada pertandingan, mereka latihan dengan porsi yang sama,” lanjutnya.

“Jadi, begitu ada pertandingan mendadak, apalagi ini sudah tim event, kita juga udah menyiapkan jauh-jauh hari juga. Kalau ini enggak bisa, pasti siapa yang naikin, siapa yang masuk, itu memang udah dipikirin juga memang sudah dipikirin juga," tambah Taufik menjelaskan.