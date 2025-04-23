Piala Sudirman 2025: Fajar/Rian Sebut Ganda Putra Punya Lawan Berat di Fase Grup

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengakui Indonesia punya lawan berat di fase grup Piala Sudirman 2025. Lawan berat ini khususnya ada di sektor ganda putra.

Pada fase grup Piala Sudirman 2025, Indonesia sendiri tergabung di Grup D bersama Denmark, India, dan Inggris. Pada sektor ganda putra, ketiga negara tersebut punya pasangan yang sangat kuat.

1. Lawan Berat

Denmark memiliki pasangan nomor satu dunia, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Lalu, India punya mantan peringkat satu dunia, Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy.

Inggris sendiri sebenarnya punya pasangan tangguh peringkat 13 dunia yakni Sean Vendy/Ben Lane. Namun, Inggris tidak memboyong mereka. Hanya saja, pasangan lain di Inggris juga cukup kuat, yakni Callum Hemming/Ethan Van Leewuen.