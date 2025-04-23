Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Keluhkan Gaji Pembalap di MotoGP 2025, Jack Miller Sebut Ada yang Dibayar Hanya Rp619 Juta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |06:52 WIB
Keluhkan Gaji Pembalap di MotoGP 2025, Jack Miller Sebut Ada yang Dibayar Hanya Rp619 Juta!
Jack Miller belum lama ini mengeluhkan kecilnya gaji sejumlah pembalap di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

JACK Miller belum lama ini mengeluhkan kecilnya gaji sejumlah pembalap di MotoGP 2025. Bahkan, rider tim Pramac Racing Yamaha itu mengklaim ada yang hanya dibayar 32 ribu Euro (setara Rp619 juta)!

Keluhan Miller itu ditumpahkan ke salah satu siniar. Ia membandingkan gaji para pembalap saat ini dengan 10 tahun lalu ketika menjadi rookie di MotoGP 2015.

1. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)
Fabio Quartararo melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Saat ini, bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dimiliki oleh Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta Euro (setara Rp229 miliar) per tahun.

Sementara, tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta Euro (setara Rp134 miliar) per musim. Marquez ada di posisi tiga dengan nilai tak jauh berbeda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut.

Nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda. Menurut kabar, ia digaji hingga 12,5 juta Euro (setara Rp239 miliar) per musimnya.

2. Kecewa

Kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan bukan skill pembalap.

“Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan (nilai) luar biasa. Sekarang, rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar (dengan jumlah) kecil,” keluh Miller, dikutip dari Motorcycle Sports, Rabu (23/4/2025).

 

Halaman:
1 2
