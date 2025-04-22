Kapan MotoGP Spanyol 2025? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!

KAPAN MotoGP Spanyol 2025? Jadwal lengkap dari MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Ya, ajang MotoGP 2025 akan kembali bergulir pada akhir pekan ini. Marc Marquez cs akan mentas di Sirkuit Jerez, Spanyol, mulai Jumat, 25 April 2025.

1. Marc Marquez Favorit Menang

Marc Marquez tentunya akan dapat sorotan besar di MotoGP Spanyol 2025. Sebab, pembalap Ducati Lenovo itu tengah berada dalam tren positif di MotoGP musim ini.

Marquez sukses sapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand, Argentina, dan Qatar. Dia menang di sprint race dan balapan utama.

Sementara di MotoGP Amerika Serikat 2025, Marquez menang di sprint race, tetapi bernasib sial di balapan utama. Dia terjatuh hingga akhirnya gagal finis.

Dengan kiprah manisnya, Marquez kini tempati puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Tren positif Marquez pun diyakini berlanjut ke MotoGP Spanyol 2025 yang merupakan grand prix rumahnya. Marquez pun dipastikan dapat dukungan penuh dari masyarakat Spanyol.