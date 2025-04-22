Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kapan MotoGP Spanyol 2025? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |20:58 WIB
Kapan MotoGP Spanyol 2025? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

KAPAN MotoGP Spanyol 2025? Jadwal lengkap dari MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Ya, ajang MotoGP 2025 akan kembali bergulir pada akhir pekan ini. Marc Marquez cs akan mentas di Sirkuit Jerez, Spanyol, mulai Jumat, 25 April 2025.

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025 @ducaticorse.JPG

1. Marc Marquez Favorit Menang

Marc Marquez tentunya akan dapat sorotan besar di MotoGP Spanyol 2025. Sebab, pembalap Ducati Lenovo itu tengah berada dalam tren positif di MotoGP musim ini.

Marquez sukses sapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand, Argentina, dan Qatar. Dia menang di sprint race dan balapan utama.

Sementara di MotoGP Amerika Serikat 2025, Marquez menang di sprint race, tetapi bernasib sial di balapan utama. Dia terjatuh hingga akhirnya gagal finis.

Dengan kiprah manisnya, Marquez kini tempati puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Tren positif Marquez pun diyakini berlanjut ke MotoGP Spanyol 2025 yang merupakan grand prix rumahnya. Marquez pun dipastikan dapat dukungan penuh dari masyarakat Spanyol.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179183/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_sprint_race_motogp_malaysia_2025_di_vision-kHaM_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Malaysia 2025: Francesco Bagnaia Akhiri Tren Negatif?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179168/valentino_rossi_memberi_jawaban_mengejutkan_saat_ditanya_dani_pedrosa_soal_tendangannya_ke_marc_marquez-eB1S_large.jpg
Jawaban Mengejutkan Valentino Rossi saat Ditanya Tentang Tendangan ke Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179160/francesco_bagnaia_merebut_posisi_terdepan_di_kualifikasi_motogp_malaysia_2025-Xyos_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2025: Francesco Bagnaia Rebut Pole Position, Alex Marquez Posisi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179151/luca_marini_jadi_pembalap_tercepat_di_sesi_latihan_bebas_2_motogp_malaysia_2025-iCkq_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Malaysia 2025: Luca Marini Tercepat, Asapi 2 Rekan Akademi VR46
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179116/simak_jadwal_motogp_malaysia_2025_hari_ini-G0O3_large.jpg
Jadwal MotoGP Malaysia 2025 Hari Ini: Tanpa Marc Marquez, Pedro Acosta Menggila di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3179053/simak_kisah_marco_melandri_yang_kariernya_merosot_hingga_putuskan_hengkang_karena_valentino_rossi-d97r_large.jpg
Kisah Pembalap MotoGP Asal Italia Marco Melandri, Kariernya Merosot hingga Putuskan Hengkang karena Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement