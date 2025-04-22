Kenapa Valentino Rossi Dilarang Pakai Logo Tim Ducati? Ternyata Ini Alasannya

KENAPA Valentino Rossi dilarang pakai logo tim Ducati? Alasan dilarangnya VR46 tak pakai logo tim Ducati ini akan diulas Okezone.

Padahal, Rossi sendiri diketahui pernah membela Ducati. Hal itu tepatnya terjadi pada MotoGP 2011 dan 2012.

1. Tak Pakai Logo Tim Ducati

Valentino Rossi diketahui tak pakai logo tim Ducati saat datang menyaksikan langsung balapan MotoGP Qatar 2025. Dia hadir di Sirkuit Lusail, Qatar, untuk mendukung tim balapnya, VR46 Racing Team.

Saat hadir di Sirkuit Lusail, Rossi terlihat mengenakan kaus hitam. Kaus itu dihiasi banyak sponsor, termasuk Pertamina Enduro yang jadi sponsor tim balapnya, VR46 Racing Team.

Tetapi menariknya, tak ada logo Ducati dalam kaus yang dikenakan Rossi. The Doctor -julukan Valentino Rossi- kenakan kaus berbeda dengan seragam kru tim VR46 Racing Team yang terdapat logo Ducati.

Pasalnya diketahui, VR46 Racing Team sendiri merupakan tim satelit Ducati. Tim ini mendapat pasokan motor dari Ducati.