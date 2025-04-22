Advertisement
HOME SPORTS BASKET

IBL All Star 2025 Sajikan Format Baru: Ada Laga Lokal vs Asing!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |21:33 WIB
IBL All Star 2025 Sajikan Format Baru: Ada Laga Lokal vs Asing!
IBL 2025 sajikan format baru. (Foto: Andri Bagus Syaeful/Okezone)
IBL All Star 2025 sajikan format baru. Ada pertandingan yakni menghadirkan pemain lokal melawan asing.

Ajang IBL All Star 2025 akan berlangsung di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 3 Mei 2025. Indonesia Stars yang dihuni pemain lokal, legacy, dan naturalisasi, sedangkan Foreign Stars diperkuat pemain asing. Kedua tim tersebut diperkuat 12 pemain yang mendapat suara terbanyak dalam votin.

IBL All Star 2025 foto andri bagus

1. Format Baru

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, mengatakan pihaknya akan terus berinovasi untuk kemajuan bola basket di Indonesia. Hal itu melandasi perubahan format dalam IBL All Star sebelumnya yang mengusung tema Legacy for the Future.

"Sebetulnya sih kita spiritnya dengan liga yang sedang berkembang, kita punya ruang untuk terus inovasi supaya orang semakin menarik, kemudian kita juga punya ruang untuk eksperimen dalam arti yang bagus buat inovasi," ucap Junas di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Supaya apa? Supaya fans itu bisa lebih besar lagi, supaya ketertarikan terhadap pertandingan All Stars ini bisa lebih menarik,” lanjutnya.

“Karena kita tahu pertandingan All Stars kan di seluruh dunia sebuah showcase pemain-pemain untuk bersenang-senang, bermain dengan tempo seperti yang kita tahu. Dengan konsep ini menurut saya kita bisa menghadirkan pertandingan yang menyenangkan, menghibur tapi juga penting," tambahnya.

 

