Piala Sudirman 2025: Alwi Farhan Siap Bantu Jonatan Christie di Dalam dan Luar Lapangan

JAKARTA – Alwi Farhan senang bisa masuk skuad Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Ia siap membantu Jonatan Christie di sektor tunggal putra.

Pada Piala Sudirman 2025 kali ini, Indonesia menurunkan tiga tunggal putra. Mereka adalah Jonatan, Alwi, dan pemain junior Moh. Zaki Ubaidillah.

1. Debut

Alwi Farhan (Foto: PBSI)

Bagi dua nama terakhir ini akan menjadi penampilan debut mereka. Terkhusus Alwi, ia mengaku bangga dan terhormat bisa masuk sebagai salah satu pemain tunggal putra skuad di Piala Sudirman 2025.

"Alhamdulillah pastinya sangat senang dan ini adalah suatu pencapaian saya juga karena mau masuk dalam tim Sudirman juga suatu kehormatan bagi saya," ungkap Alwi, saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (21/4/2025).

"Jadi saya cukup senang dan saya harap bisa membantu tim untuk meraih kemenangan baik di lapangan maupun di luar lapangan," tambah pria asal Jawa Tengah itu.

2. Sosok Senior

Sebagai pemain muda, Alwi pun senang karena dalam debutnya ini masih ada sosok Jonatan sebagai tunggal utama. Menurutnya, tunggal putra berusia 27 tahun itu adalah sosok senior yang bisa memberi contoh baik.

"Pastinya ko Jojo juga salah satu senior saya yang sudah banyak kasih contoh sehari-hari di luar maupun di dalam lapangan, kerja sama yang cukup bagus," lanjut Alwi.