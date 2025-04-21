Piala Sudirman 2025: Siap Main Rangkap, Siti Fadia Cerita soal Pembagian Waktu dan Porsi Latihan

PEBULU tangkis Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti, siap main rangkap di Piala Sudirman 2025. Dia pun bercerita soal pembagian waktu hingga porsi latihannya jelang Piala Sudirman 2025.

Fadia memang masuk skuad tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. Ajang itu akan digelar di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China pada 25 April sampai 4 Mei 2025.

1. Main Rangkap

Siti Fadia berpotensi main rangkap di Piala Sudirman 2025. Di ganda putri, rekan duetnya, Lany Tria Mayasari, turut masuk skuad Merah Putih. Begitu juga di ganda campuran, Dejan Ferdinansyah turut akan mentas di Piala Sudirman 2025.

Siti Fadia pun bercerita soal pembagian waktu dan porsi latihan. Fadia mengaku tidak mengalami kesulitan berarti.

Meski begitu, Fadia mengaku beban latihannya bertambah. Pasalnya, dia harus menjalani sesi di dua sektor berbeda. Tetapi, komunikasi baik antara pelatih, menjadi kunci kelancaran program latihan.

“Sekarang karena sudah mepet juga pertandingannya, jadi dari pulang dari China, terus ini persiapan paling cuma 10 hari. Jadi latihannya sehari di mix, sehari di ganda,” ucap Fadia, dilansir dari Instagram resmi PBSI, Senin (21/4/2025).

“Kendala kesulitan sih enggak sih, cuma kayak mungkin porsi latihan jadi lebih aja karena main rangkap juga, jadi mixed latihan capek ganda juga capek. Tapi untungnya kak Karel dan kak On selalu komunikasi jadi lebih enak ngatur program latihannya,” terang Fadia.