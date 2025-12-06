Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025, Nomor 1 Pernah Berkarier di Luar Negeri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |20:37 WIB
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025, Nomor 1 Pernah Berkarier di Luar Negeri!
Syelomitha Afrilaviza Injilia bela Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIMA pevoli supercantik Indonesia yang turun di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya pernah berkarier di luar negeri.

Ya, skuad Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2025 telah diumumkan. Total, 14 pemain yang dipanggil untuk berjuang meraih medali emas.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Voli Putri Indonesia masuk Grup B. Mereka akan hadapi Vietnam, Myanmar, dan juga Malaysia. Perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia akan dimulai pada 10 Desember 2025 dengan melawan Malaysia di laga perdana.

Kiprah manis para pemain ini dalam berkarier di level klub membuat Timnas Voli Putri Indonesia diyakini bisa berbicara banyak. Sosok para pemain makin sempurna karena juga punya paras cantik nan menawan.

Berikut 5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025

1. Megawati Hangestri

Megawati Hangestri

Salah satu pevoli supercantik Indonesia yang turun di SEA Games 2025 adalah Megawati Hangestri. Tak hanya cantik, Megawati diketahui juga punya bakat fantastis di dunia voli yang membuatnya bahkan pernah dikontrak sejumlah klub luar negeri.

Megawati jadi bintang di klub voli Korea Selatan, yakni Red Sparks. Lalu, dia juga pernah dikontrak klub Turki, Manisa BBSK. Sayangnya, kontraknya diputus pada Oktober 2025.

Penampilan Megawati pun pastinya dinantikan di SEA Games 2025. Akankah dia membawa skuad Merah Putih berjaya?

2. Ersandrina Devega Salsabila

Ersandrina Devega Salsabila

Lalu, ada Ersandrina Devega Salsabila. Pevoli kelahiran Surakarta, 16 Desember 1999 ini akrab dipanggil Caca.

Caca kerap bermain di posisi opposite hitter. Kualitas permainannya tak perlu diragukan karena ia sudah malang-melintang membela sejumlah klub Tanah Air, seperti Bandung BJB Tandamata hingga Jakarta Electric PLN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188203/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_indonesia_di_sea_games_2025_mnctv-dw4b_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia di SEA Games 2025: Misi Pertahankan Medali Emas, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188192/prabowo_pastikan_indonesia_bangun_pusat_olahraga_nasional_seluas_500_hektar-MCIo_large.jpg
Demi Naikkan Prestasi, Prabowo Subianto Ingin Bangun Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/40/3188177/hasil_drawing_nomor_beregu_bulu_tangkis_sea_games_2025_pbsi-are1_large.jpg
Hasil Drawing Nomor Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Sabet Medali, Putri Tantang Myanmar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/40/3188152/gregoria_mariska_berpeluang_raih_2_emas_di_sea_games_2025_gregoriamrska-RL9e_large.jpg
Gregoria Mariska Raih 2 Emas di Bulu Tangkis SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/40/3188137/sabar_karyaman_jadi_kapten_tim_bulu_tangkis_putra_indonesia_di_sea_games_2025_pbsi-YN3V_large.jpg
Sabar Karyaman Gutama dan Febriana Dwipuji Kusuma Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188136/randi_tulus_siap_memberikan_hasil_terbaik_bagi_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-0ePL_large.jpg
Cabor Piring Terbang Pertama Kali Dipertandingkan di SEA Games, Kontingen Indonesia Siap Berprestasi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement