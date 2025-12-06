5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025, Nomor 1 Pernah Berkarier di Luar Negeri!

LIMA pevoli supercantik Indonesia yang turun di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya pernah berkarier di luar negeri.

Ya, skuad Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2025 telah diumumkan. Total, 14 pemain yang dipanggil untuk berjuang meraih medali emas.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Voli Putri Indonesia masuk Grup B. Mereka akan hadapi Vietnam, Myanmar, dan juga Malaysia. Perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia akan dimulai pada 10 Desember 2025 dengan melawan Malaysia di laga perdana.

Kiprah manis para pemain ini dalam berkarier di level klub membuat Timnas Voli Putri Indonesia diyakini bisa berbicara banyak. Sosok para pemain makin sempurna karena juga punya paras cantik nan menawan.

Berikut 5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025

1. Megawati Hangestri

Salah satu pevoli supercantik Indonesia yang turun di SEA Games 2025 adalah Megawati Hangestri. Tak hanya cantik, Megawati diketahui juga punya bakat fantastis di dunia voli yang membuatnya bahkan pernah dikontrak sejumlah klub luar negeri.

Megawati jadi bintang di klub voli Korea Selatan, yakni Red Sparks. Lalu, dia juga pernah dikontrak klub Turki, Manisa BBSK. Sayangnya, kontraknya diputus pada Oktober 2025.

Penampilan Megawati pun pastinya dinantikan di SEA Games 2025. Akankah dia membawa skuad Merah Putih berjaya?

2. Ersandrina Devega Salsabila

Lalu, ada Ersandrina Devega Salsabila. Pevoli kelahiran Surakarta, 16 Desember 1999 ini akrab dipanggil Caca.

Caca kerap bermain di posisi opposite hitter. Kualitas permainannya tak perlu diragukan karena ia sudah malang-melintang membela sejumlah klub Tanah Air, seperti Bandung BJB Tandamata hingga Jakarta Electric PLN.