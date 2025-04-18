Eks Rival Bicara Performa Gila Marc Marquez di MotoGP 2025

POL Espargaro berbicara mengenai performa Marc Marquez di MotoGP 2025 terutama pada seri terakhir di Qatar. Mantan rivalnya itu terbukti bisa selalu bangkit saat mengalami kondisi sulit.

Marquez melanjutkan catatan impresifnya dengan memenangi MotoGP Qatar 2025, Senin 14 April dini hari WIB. Itu merupakan kemenangan ketiga dari empat seri awal di MotoGP 2025.

1. Menikmati

Marc Marquez melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Espargaro mengatakan Marquez saat ini sedang menikmati kemenangannya. Sebab, hasil itu membawa pembalap tersebut kembali memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin.

"Berbicara tentang Marc, dia senang, jelas gembira," kata Espargaro, mengutip dari Motosan, Jumat (18/4/2025).

2. Tenang

Polyccio melanjutkan, Marquez memang terlihat tenang sehingga tampil bagus di MotoGP Qatar 2025. Ia menilai faktor itu jadi kunci kemenangan lantaran sudah belajar banyak dari seri sebelumnya di Amerika Serikat.

"(Dia) mengendalikan balapan jauh lebih baik daripada yang dia lakukan di Austin. Mungkin karena apa yang terjadi di Amerika,” ungkap Espargaro.