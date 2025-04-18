Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Eks Rival Bicara Performa Gila Marc Marquez di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |00:14 WIB
Eks Rival Bicara Performa Gila Marc Marquez di MotoGP 2025
Performa gila Marc Marquez mendapat pujian dari eks rivalnya (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

POL Espargaro berbicara mengenai performa Marc Marquez di MotoGP 2025 terutama pada seri terakhir di Qatar. Mantan rivalnya itu terbukti bisa selalu bangkit saat mengalami kondisi sulit. 

Marquez melanjutkan catatan impresifnya dengan memenangi MotoGP Qatar 2025, Senin 14 April dini hari WIB. Itu merupakan kemenangan ketiga dari empat seri awal di MotoGP 2025.

1. Menikmati

Marc Marquez melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Espargaro mengatakan Marquez saat ini sedang menikmati kemenangannya. Sebab, hasil itu membawa pembalap tersebut kembali memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin.

"Berbicara tentang Marc, dia senang, jelas gembira," kata Espargaro, mengutip dari Motosan, Jumat (18/4/2025).

2. Tenang

Polyccio melanjutkan, Marquez memang terlihat tenang sehingga tampil bagus di MotoGP Qatar 2025. Ia menilai faktor itu jadi kunci kemenangan lantaran sudah belajar banyak dari seri sebelumnya di Amerika Serikat.

"(Dia) mengendalikan balapan jauh lebih baik daripada yang dia lakukan di Austin. Mungkin karena apa yang terjadi di Amerika,” ungkap Espargaro.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/38/3178037/raul_fernandez_masih_tak_menyangka_berhasil_mencatatkan_kemenangan_perdana_di_motogp_australia_2025-8lFn_large.jpg
Raul Fernandez Tak Menyangkan Catatkan Kemenangan Perdana di MotoGP Australia 2025: Saya Menangis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement