HOME SPORTS MOTOGP

Gigi DallIgna Kagum Betul dengan Marc Marquez di MotoGP 2025: Taktis dan Kompetitif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:49 WIB
Gigi DallIgna Kagum Betul dengan Marc Marquez di MotoGP 2025: Taktis dan Kompetitif
Gigi DallIgna kagum betul dengan Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, kagum betul dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Ia melihat pembalapnya itu memiliki kemampuan taktis dan sangat kompetitif.

Marquez tampil sangat dominan di MotoGP Qatar 2025 dengan keluar sebagai pemenang pada sesi sprint race dan balapan utama. Itu artinya, The Baby Alien sudah memenangi tiga dari empat seri awal MotoGP 2025.

1. Pekerja Keras

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Dall'Igna mengatakan Marquez adalah sosok pembalap pekerja keras agar dapat berprestasi. Pasalnya, ia berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam latihan ataupun saat turun balap.

"Marc tak tertandingi saat ini. Dalam sebuah latihan, ia menampilkan gaya yang sekali lagi menunjukkan semua kekuatannya," kata Dall'Igna dilansir dari Motosan, Kamis (17/4/2025).

"Namun yang terutama, kemampuan taktis dan ketajaman kompetitifnya, mengetahui cara membaca perlombaan dan mendistribusikan sumber dayanya pada saat-saat yang paling krusial, mengoptimalkan bentuk dan waktu untuk serangan terakhir," puji pria asal Italia itu.

2. Tidak Menguasai

Dall’Igna mengatakan penampilan spektakuler Marquez bisa dilihat saat turun balap di MotoGP Qatar 2025. Pria asal Spanyol itu tidak menguasai Sirkuit Internasional Losail, tetapi berhasil menjadi pemenang.

"Ia meraih kemenangan ketiganya dalam empat perlombaan panjang,” kata Dall’Igna.

 

Telusuri berita Sport lainnya
