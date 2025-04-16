Targetkan Juara, PBSI Siapkan Kejutan di Piala Sudirman 2025

JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, menyiapkan kejutan di Piala Sudirman 2025 demi mengoceh lawan-lawan tim bulu tangkis Indonesia. Kejutan yang dimaksud adalah dengan dibawanya tiga pasangan ganda putra yang bisa dibongkar pasang.

Pada daftar skuad Indonesia yang akan dibawa ke Piala Sudirman 2025, Indonesia memiliki tiga pasang ganda putra. Ketiga pasang tersebut adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

1. Bisa Bongkar Pasang

Eng Hian pun menyebut ada tiga alasan memboyong ketiga ganda putra tersebut. Ia menilai ada tiga pertimbangan, dengan salah satunya untuk memudahkan jika membutuhkan bongkar pasang pemain.

"Untuk sektor ganda putra kami membawa Fikri/Daniel dan Leo/Bagas dengan mempertimbangkan tiga hal," ungkap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Rabu (16/4/2025).

"Pengalaman mereka di pertandingan beregu, faktor regenerasi dan fleksibilitas untuk bongkar pasang partner," tambahnya.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

2. Pernah Berhasil

Situasi bongkar pasangan sebelumnya juga pernah terjadi di sektor ganda putra Piala Thomas 2024 dan sukses menarik perhatian. Kala itu ada duet Fajar/Daniel yang sukses jadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di babak perempatfinal.

Sementara itu untuk ganda putri, Eng Hian menilai hanya ada dua pasangan saja yang saat ini dinyatakan siap untuk tampil di Piala Sudirman 2025. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Ana/Tiwi) dan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari.