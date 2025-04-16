Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Targetkan Juara, PBSI Siapkan Kejutan di Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |02:01 WIB
Targetkan Juara, PBSI Siapkan Kejutan di Piala Sudirman 2025
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, menyiapkan kejutan di Piala Sudirman 2025 demi mengoceh lawan-lawan tim bulu tangkis Indonesia. Kejutan yang dimaksud adalah dengan dibawanya tiga pasangan ganda putra yang bisa dibongkar pasang.

Pada daftar skuad Indonesia yang akan dibawa ke Piala Sudirman 2025, Indonesia memiliki tiga pasang ganda putra. Ketiga pasang tersebut adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

1. Bisa Bongkar Pasang

Eng Hian pun menyebut ada tiga alasan memboyong ketiga ganda putra tersebut. Ia menilai ada tiga pertimbangan, dengan salah satunya untuk memudahkan jika membutuhkan bongkar pasang pemain.

"Untuk sektor ganda putra kami membawa Fikri/Daniel dan Leo/Bagas dengan mempertimbangkan tiga hal," ungkap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Rabu (16/4/2025).

"Pengalaman mereka di pertandingan beregu, faktor regenerasi dan fleksibilitas untuk bongkar pasang partner," tambahnya.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

2. Pernah Berhasil

Situasi bongkar pasangan sebelumnya juga pernah terjadi di sektor ganda putra Piala Thomas 2024 dan sukses menarik perhatian. Kala itu ada duet Fajar/Daniel yang sukses jadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di babak perempatfinal.

Sementara itu untuk ganda putri, Eng Hian menilai hanya ada dua pasangan saja yang saat ini dinyatakan siap untuk tampil di Piala Sudirman 2025. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Ana/Tiwi) dan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement