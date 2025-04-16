Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Mulai Tahu Cara Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |00:55 WIB
Francesco Bagnaia Mulai Tahu Cara Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

DOHA - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mulai tahu cara untuk mengalahkan rekan setimnya, Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurut Bagnaia, caranya adalah dengan membuat Marquez tak nyaman saat balapan.

Saat ini Bagnaia memang perlu mengalahkan Marquez agar dominasi sang rider asal Spanyol itu terhenti. Sebab lagi-lagi, Marquez mampu menyapu bersih kemenangan di balapan sebelumnya, yakni MotoGP Qatar 2025, baik sprint race maupun balapan utama.

1. Bikin Tak Nyaman

Kendati kalah lagi, Bagnaia mendapatkan pelajaran berharga saat berduel dengan Marquez di Sirkuit Losail, Doha, Qatar pada Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Ia merasa Marquez harus dibuat tidak nyaman dengan terus menempel ketat saat balapan.

Pada MotoGP Qatar 2025, Bagnaia memulai balapan dari grid ke-11 karena sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi. Sementara itu, Marc Marquez memulai balapan dari barisan terdepan.

Untuk hasil akhir, pembalap asal Italia itu mampu menempati posisi kedua. Sementara itu, Marquez berhasil menjadi pemenang.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagnaia mengatakan Marc Marquez jangan dibiarkan merasa nyaman sejak awal balap. Sebab, hal itu akan membuat pembalap tersebut semakin sulit dikejar siapapun.

"Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Márquez adalah dengan memulai dari dekatnya. Saya tidak berada di posisi itu dan itu adalah kesalahan saya," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Rabu (16/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177707/francesco_bagnaia-FsjK_large.jpg
Francesco Bagnaia Terpuruk di Sprint Race MotoGP Australia 2025, Pengamat Akui Sulit Mencari Penyebab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177639/marco_bezzecchi-uFGg_large.jpg
Gara-Gara Tabrak Burung Camar, Marco Bezzecchi Tak Terlalu Bahagia Usai Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177577/marco_bezzecchi-qe9H_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2025: Dramatis! Marco Bezzecchi Menang, Francesco Bagnaia Finis 2 Terbelakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569/marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177565/fabio_quartararo-fpPA_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo atau Marco Bezzecchi yang Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177551/fabio_quartararo-hnXC_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo Menggila Amankan Pole Position, Francesco Bagnaia Ke-11!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement