Francesco Bagnaia Mulai Tahu Cara Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025

DOHA - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mulai tahu cara untuk mengalahkan rekan setimnya, Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurut Bagnaia, caranya adalah dengan membuat Marquez tak nyaman saat balapan.

Saat ini Bagnaia memang perlu mengalahkan Marquez agar dominasi sang rider asal Spanyol itu terhenti. Sebab lagi-lagi, Marquez mampu menyapu bersih kemenangan di balapan sebelumnya, yakni MotoGP Qatar 2025, baik sprint race maupun balapan utama.

1. Bikin Tak Nyaman

Kendati kalah lagi, Bagnaia mendapatkan pelajaran berharga saat berduel dengan Marquez di Sirkuit Losail, Doha, Qatar pada Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Ia merasa Marquez harus dibuat tidak nyaman dengan terus menempel ketat saat balapan.

Pada MotoGP Qatar 2025, Bagnaia memulai balapan dari grid ke-11 karena sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi. Sementara itu, Marc Marquez memulai balapan dari barisan terdepan.

Untuk hasil akhir, pembalap asal Italia itu mampu menempati posisi kedua. Sementara itu, Marquez berhasil menjadi pemenang.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagnaia mengatakan Marc Marquez jangan dibiarkan merasa nyaman sejak awal balap. Sebab, hal itu akan membuat pembalap tersebut semakin sulit dikejar siapapun.

"Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Márquez adalah dengan memulai dari dekatnya. Saya tidak berada di posisi itu dan itu adalah kesalahan saya," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Rabu (16/4/2025).