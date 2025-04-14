Valentino Rossi Girang Inter Milan Pakai Jersey Spesial untuknya

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial itu untuk Valentino Rossi yang genap berusia 46 tahun (Foto: Instagram/@inter)

VALENTINO Rossi girang Inter Milan memakai jersey spesial untuknya yang berusia 46 tahun pada 2025. Seragam tersebut hanya akan dipakai sekali oleh Nerazzurri di Liga Italia 2024-2025.

Seperti diketahui, Rossi adalah penggemar berat Inter. Pemain idolanya adalah Ronaldo Nazario yang pernah berkostum biru hitam pada akhir dekade 1990-an.

1. Sole Luna

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Untuk membalas kesetiaan itu, Inter mempersembahkan jersey spesial untuk Rossi. Mereka memakai kostum berwarna dasar putih dengan corak garis kuning tersebut pada akhir pekan ini di Liga Italia.

Di bagian garis tersebut terdapat siluet Rossi saat berlaga di lintasan balap MotoGP. Tak lupa, mereka menambahkan ornamen Sole Luna yang menjadi ciri khas The Doctor.

2. Girang

Rossi jelas girang Inter mempersembahkan jersey spesial untuknya. Aksi La Beneamata itu membuatnya selalu merasa di rumah yang penuh kehangatan.

“Ini adalah mimpi yang jadi nyata karena menyatukan balap motor yang jadi gairah saya dengan tim favorit saya,” ujar Rossi, dikutip dari Crash, Senin (14/4/2025).