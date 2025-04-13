Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Puji 2 Pembalap Tim VR46, Yakin Bersaing di Semua Seri MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |20:36 WIB
Valentino Rossi Puji 2 Pembalap Tim VR46, Yakin Bersaing di Semua Seri MotoGP 2025
Valentino Rossi melempar pujian kepada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
LOSAIL – Valentino Rossi melempar pujian kepada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, yang tampil apik di sprint race MotoGP Qatar 2025. Performa apik duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu membuat The Doctor optimistis bakal bersaing dalam perebutan podium di semua seri MotoGP 2025.

Morbidelli dan Di Giannantonio sejauh ini tampil menawan sejak hari pertama seri balapan MotoGP Qatar 2025 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar. Franky mencatatkan posisi keempat dan Diggia di posisi kelima pada sesi kualifikasi.

1. Podium

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Kemudian di sesi sprint race, keduanya konsisten tampil apik. Morbidelli berhasil finis ketiga, sementara Di Giannantonio posisi enam karena mengalami sedikit kendala pada motornya.

Rossi mengakui kedua ridernya itu sangat cepat. Menurutnya, Morbidelli dan Di Giannantonio dalam kondisi terbaik dengan didukung spek motor Ducati yang mengerikan.

“Morbidelli dan Di Giannantonio sangat cepat. Mereka dalam kondisi yang sangat bagus, dan motor kami menakutkan,” kata Rossi, dilansir dari Crash, Minggu (13/4/2025).

2. Signifikan

Legenda balap MotoGP itu mengungkapkan kalau timnya telah melakukan peningkatan signifikan. Rossi percaya kedua ridernya itu akan terus bersaing dalam perebutan podium di semua balapan musim ini. 

 

