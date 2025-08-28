Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |16:40 WIB
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
Mendiang Kobe Bryant mendapatkan penghormatan di Singapura. (Foto: P95 Basketball Academy)
LEGENDA basket dunia, Kobe Bryant, terus dikenang meski sudah tiada karena kecelakaan helikopter pada 22 Januari 2020 di Calabas, California, Amerika Serikat. Baru-baru ini, Project 95 (P95) Basketball Academy dan Limited Edt memperingati Mamba Day sebagai bentuk penghormatan khusus mengenang Kobe Bryant di P95, akademi basket berbasis teknologi pertama di Singapura. 

Dengan mempersembahkan sebuah seni patung, penghormatan ini memadukan antara performa, tujuan, dan budaya pop yang merayakan bukan hanya Kobe Bryant sebagai seorang atlet, tetapi juga sosoknya sebagai ayah, mentor, dan pesaing tangguh yang terus menginspirasi lintas generasi.

1. Mamba Mentality

Patung Alumunium Kobe Bryant yang ada di Singapura. (Foto: P95 Basketball Academy)
Patung Alumunium Kobe Bryant yang ada di Singapura. (Foto: P95 Basketball Academy)

Patung dari aluminium yang ditampilkan mengabadikan esensi Mamba Mentality, filosofi yang menekankan daya tahan, disiplin, dan semangat menjadi yang terbaik.  Beroperasi di AiRENA (perusahaan olahraga berbasis AI pertama di Singapura), P95 berupaya mendobrak pelatihan konvensional dengan mengedepankan pengembangan generasi muda melalui performa dan tujuan. Mamba Day menjadi wujud nyata komitmen ini dengan menggabungkan semangat kompetitif dan kreativitas.

“Di P95, kami menekankan pengembangan karakter sama pentingnya dengan kemampuan. Mamba Mentality mengajarkan kita untuk terus mendorong diri sendiri dengan hati dan tujuan. Itu adalah nilai-nilai yang kami tanamkan pada setiap pemain. Penghormatan ini menjadi pengingat sehari-hari akan semangat tersebut dan keunikan di P95. Atlet kami berlatih dengan tujuan yang jelas dan berlandaskan pada tiga pilar kami: Family, Discipline, dan Humility,” kata Alan Lim, Direktur P95.

Inisiatif ini terwujud melalui kerja sama dengan Limited Edt, toko sneaker dan streetwear terkemuka di Singapura yang memiliki akar kuat dalam budaya basket.

“Kobe Bryant lebih dari sekadar seorang pemain. Kobe adalah simbol dari tekad dan integritas. Limited Edt merasa terhormat dapat terlibat menciptakan penghormatan ini,  dan bisa melanjutkan misi kami untuk mengembangkan dunia basket dan menginspirasi generasi berikutnya,” kata Mandeep Chopra, Founder dan Managing Director Limited Edt.

 

