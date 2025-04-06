Klasemen Sementara F1 2025 Usai F1 GP Jepang 2025: Lando Norris Hanya Unggul 1 Poin dari Max Verstappen

Simak klasemen sementara F1 2025 usai F1 GP Jepang 2025 di mana Max Verstappen dan Lando Norris bersaing ketat (Foto: X/@F1)

KLASEMEN sementara F1 2025 usai F1 GP Jepang 2025 akan dibahas Okezone. Untuk sementara, Lando Norris unggul satu poin dari Max Verstappen di puncak klasemen!

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. F1 GP Jepang 2025

Lando Norris melaju di F1 GP Jepang 2025 (Foto: F1)

Seri ketiga bertajuk F1 GP Jepang 2025 berhasil dimenangi oleh Verstappen. Pembalap tim Red Bull Racing itu kini mengoleksi 61 poin berkat tambahan angka maksimal 25 dari Sirkuit Internasional Suzuka, Suzuka.

Sang juara dunia bertahan kini berada di urutan dua. Ia berselisih hanya satu angka saja dari Norris yang mengumpulkan 62 poin di puncak klasemen. Pembalap McLaren itu mendapat tambahan nilai 20.

2. Posisi 3

Sedangkan, posisi tiga dihuni oleh Oscar Piastri dengan 49 poin. Pembalap asal Australia itu mendongkel George Russell yang harus puas finis kelima di Jepang dan kini tertinggal empat angka di urutan empat.

Tangga kelima diduduki oleh sang rookie Kimi Antonelli. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas tersebut mengoleksi 30 poin. Ia mendapat tambahan delapan angka usai finis di posisi enam.