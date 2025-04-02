Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Jepang 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming F1 GP Jepang 2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Balapan seru yang dilakoni Max Verstappen cs itu akan digelar di Sirkuit Suzuka mulai Jumat, 4 April 2025 hingga Minggu, 6 April 2025.

Ya, aksi cepat, manuver berani, dan ketegangan di setiap tikungan Formula 1 kembali menggebrak. Ada balapan seru bertajuk F1 GP Jepang 2025 yang akan segera digelar.

Jangan lewatkan adrenalin dari lintasan Sirkuit Suzuka yang legendaris! Saksikan seluruh pertarungan para pembalap terbaik dunia secara eksklusif di beIN Sports 1 dan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Berikut jadwal lengkap F1 GP Jepang 2025 di Vision+:

Jumat, 4 April 2025

● 09:25 WIB: Practice 1

● 12:55 WIB: Practice 2

● 14:15 WIB: The F1 Show

Sabtu, 5 April 2025

● 09:25 WIB: Practice 3

● 12:00 WIB: Qualifying Pre Show

● 12:55 WIB: Qualifying

● 14:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 6 April 2025

● 10:30 WIB: Grand Prix Sunday

● 11:55 WIB: Main Race

● 14:00 WIB: Chequered Flag