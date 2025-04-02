Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Jepang 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |11:20 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Jepang 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan F1 GP Jepang 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming F1 GP Jepang 2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Balapan seru yang dilakoni Max Verstappen cs itu akan digelar di Sirkuit Suzuka mulai Jumat, 4 April 2025 hingga Minggu, 6 April 2025.

Ya, aksi cepat, manuver berani, dan ketegangan di setiap tikungan Formula 1 kembali menggebrak. Ada balapan seru bertajuk F1 GP Jepang 2025 yang akan segera digelar.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

Jangan lewatkan adrenalin dari lintasan Sirkuit Suzuka yang legendaris! Saksikan seluruh pertarungan para pembalap terbaik dunia secara eksklusif di beIN Sports 1 dan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Berikut jadwal lengkap F1 GP Jepang 2025 di Vision+:

Jumat, 4 April 2025

● 09:25 WIB: Practice 1

● 12:55 WIB: Practice 2

● 14:15 WIB: The F1 Show

Sabtu, 5 April 2025

● 09:25 WIB: Practice 3

● 12:00 WIB: Qualifying Pre Show

● 12:55 WIB: Qualifying

● 14:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 6 April 2025

● 10:30 WIB: Grand Prix Sunday

● 11:55 WIB: Main Race

● 14:00 WIB: Chequered Flag

 

Telusuri berita Sport lainnya
