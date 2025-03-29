Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Gantikan Liam Lawson, Yuki Tsunoda Dijamin Tetap di Red Bull Racing Sepanjang F1 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |21:34 WIB
Gantikan Liam Lawson, Yuki Tsunoda Dijamin Tetap di Red Bull Racing Sepanjang F1 2025
Yuki Tsunoda resmi berseragam Red Bull Racing untuk menggantikan Liam Lawson (Foto: Instagram/@redbullracing)
YUKI Tsunoda resmi berseragam Red Bull Racing untuk menggantikan Liam Lawson. Penasihat Balap Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, memastikan sang pembalap akan menjadi rekan setim Max Verstappen di 22 seri tersisa pada F1 2025.

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Didepak

Max Verstappen (Red Bull Racing) beraksi di Tes Pramusim F1 2024 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Lawson didepak dari kursi Red Bull usai hasil buruk pada dua seri awal F1 2025. Pembalap asal Selandia Baru itu tak berhasil menyumbang satu poin pun dari GP Australia dan China.

Posisinya digantikan oleh Tsunoda yang promosi dari tim Visa Cash App Racing Bulls. Mereka bertukar tempat sehingga Lawson akan membalap untuk tim asal Faenza, Italia, tersebut.

2. Jaminan

Marko mengaku memilih Lawson adalah sebuah kesalahan musim lalu. Ia menjamin Tsunoda akan tetap jadi rekan setim Verstappen sepanjang musim ini.

“Yuki Tsunoda akan mengakhiri musim ini (di Red Bull Racing),” tegas Marko, dikutip dari Motorsport, Sabtu (29/3/2025).

 

