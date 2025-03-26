Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kata-Kata Scuderia Ferrari Setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc Didiskualifikasi dari F1 GP China 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |00:50 WIB
Kata-Kata Scuderia Ferrari Setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc Didiskualifikasi dari F1 GP China 2025
Scuderia Ferrari merilis pernyataan resmi setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc didiskualifikasi dari F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
A
A
A

SCUDERIA Ferrari merilis pernyataan resmi setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc didiskualifikasi dari F1 GP China 2025. Mereka mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hasil F1 GP China 2025 sungguh pedih buat Ferrari. Leclerc hanya mampu finis kelima sementara Hamilton mengakhiri balapan di urutan lima di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, China, Minggu 23 Maret 2025 sore WIB.

1. Pemeriksaan

Lewis Hamilton melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Usai pemeriksaan, ternyata bobot mobil Leclerc kurang dari ketentuan. Ada pun, berat minimal sesuai regulasi adalah 800 kilogram (kg) dalam keadaan kosong tanpa bahan bakar.

Sedangkan, mobil bernomor 16 itu hanya memiliki bobot 799,5 kg usai ditimbang resmi. Alhasil, ia dijatuhi hukuman diskualifikasi.

2. Kurang Tebal

Di sisi lain, mobil Hamilton juga bermasalah. Jet darat bernomor 44 itu diduga memiliki rear skid yang kurang dari ketebalan yang sudah ditentukan.

Dalam pemeriksaan, rear skid itu diketahui hanya berjarak 0,5 mm saja dari batas minimal. Alhasil, Hamilton bernasib sial seperti Leclerc.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/37/3192318/saran_dari_sejumlah_orang_termasuk_legenda_motogp_bantu_lando_norris_jadi_juara_dunia_f1_2025-itfq_large.jpg
Saran dari Legenda MotoGP Bantu Lando Norris Jadi Juara Dunia F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/37/3188707/lando_norris_juara_f1_2025-ZXwz_large.jpg
Daftar Peraih Juara F1 Terbanyak: Lewis Hamilton dan Michael Schumacher Paling Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/37/3188566/lando_norris-j6hm_large.jpg
Segini Gaji dan Kekayaan Fantastis Lando Norris, Juara F1 2025 yang Raih Trofi Secara Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/37/3188474/lando_norris-1l7o_large.jpg
Profil Lando Norris, Juara F1 2025 yang Raih Trofi Secara Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188355/max_verstappen-iN9A_large.jpg
Jadwal F1 GP Abu Dhabi 2025: Max Verstappen Pole Position, Siapa Juara Dunia F1 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/37/3187988/lewis_hamilton-e3Sp_large.jpg
Sambut Musim Keduanya di Ferrari, Lewis Hamilton Bakal Bikin Kejutan di F1 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement