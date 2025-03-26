Kata-Kata Scuderia Ferrari Setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc Didiskualifikasi dari F1 GP China 2025

Scuderia Ferrari merilis pernyataan resmi setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc didiskualifikasi dari F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

SCUDERIA Ferrari merilis pernyataan resmi setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc didiskualifikasi dari F1 GP China 2025. Mereka mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hasil F1 GP China 2025 sungguh pedih buat Ferrari. Leclerc hanya mampu finis kelima sementara Hamilton mengakhiri balapan di urutan lima di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, China, Minggu 23 Maret 2025 sore WIB.

1. Pemeriksaan

Lewis Hamilton melaju pada F1 GP China 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Usai pemeriksaan, ternyata bobot mobil Leclerc kurang dari ketentuan. Ada pun, berat minimal sesuai regulasi adalah 800 kilogram (kg) dalam keadaan kosong tanpa bahan bakar.

Sedangkan, mobil bernomor 16 itu hanya memiliki bobot 799,5 kg usai ditimbang resmi. Alhasil, ia dijatuhi hukuman diskualifikasi.

2. Kurang Tebal

Di sisi lain, mobil Hamilton juga bermasalah. Jet darat bernomor 44 itu diduga memiliki rear skid yang kurang dari ketebalan yang sudah ditentukan.

Dalam pemeriksaan, rear skid itu diketahui hanya berjarak 0,5 mm saja dari batas minimal. Alhasil, Hamilton bernasib sial seperti Leclerc.