Kisah Mualaf Lindswell Kwok, Mantan Ratu Wushu Indonesia yang Temukan Kedamaian Usai Memeluk Islam

KISAH mualaf Lindswell Kwok, mantan ratu wushu Indonesia menarik untuk dibahas. Pasalnya Lindswell langsung menemukan kedamaian usai memeluk agama Islam.

Perlu diketahui, Lindswell memang pernah berstatus sebagai salah satu atlet wushu terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia pun memutuskan mualaf tak lama usai memilih pensiun sebagai atlet wushu profesional.

1. Mualaf Usai Jaya-Jayanya

Lindswell mualaf pada 2018 silam. Menariknya ia mengambil keputusan penting itu usai merebut medali emas di ajang Asian Games 2018.

Bisa dikatakan Lindswell memilih pensiun disaat dirinya sedang berjaya. Namun, Lindswell nyatanya sudah bulat untuk mengakhiri perjalanan sebagai atlet dan memilih mualaf dan menjalin keluarga bersama rekan sesama atlet wushu, Achmad Hulaefi.

2. Awal Mula Tertarik dengan Islam

Lindswell Kwok. (Foto: Instagram @lindswell_k)

Lindswell diketahui awalnya beragama Budha. Akan tetapi, lingkungan pertemanan atlet di wushu menuntunnya untuk mengenal Islam.

Rasa ingin tahu itu membawa Lindswell Kwok untuk mempelajari Islam sejak 2015 silam. Perlahan, ia mulai memahami ajaran Islam.

Usai mempelajari Islam lebih dalam, Lindswell Kwok pun mengetahui betapa indahnya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut. Lindswell Kwok menemukan fakta, bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dengan semua aturan kehidupan ada di dalam Al Quran.