Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Petenis Terkaya di Dunia, Nomor 1 Miliki Kekayaan Rp19,8 Triliun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |23:48 WIB
5 Petenis Terkaya di Dunia, Nomor 1 Miliki Kekayaan Rp19,8 Triliun!
Mantan tunggal putri terbaik dunia, Maria Sharapova. (Foto:
A
A
A

ADA 5 petenis terkaya di dunia yang menarik untuk diketahui. Apalagi posisi pertamanya bukanlah sosok petenis terkenal akhir-akhir ini seperti Roger Federer atau Novak Djokovic.

Petenis terkaya di dunia diketahui memiliki kekayaan hingga Rp19,8 triliun! Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Petenis Terkaya di Dunia, Mengutip dari The Music Essentials:

5. Maria Sharapova (Rp3,6 Triliun)

Maria Sharapova US Open
Maria Sharapova US Open

Sharapova merupakan salah satu tunggal putri terhebat dalam sejarah dunia tenis. Atlet asal Rusia itu diketahui pensiun pada 2020 silam dan kini memiliki kekayaan 220 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Jika dirupiahkan, maka peraih lima gelar grand slam itu memiliki kekayaan sebesar Rp3,6 triliun. Kekayaan itu berasal dari berbagai gelar juara yang ia menangkan, lalu bisnisnya Sugarpova, sampai endorse dari merek mewah seperti Porsche hingga Nike.

4. Novak Djokovic (Rp3,7 Triliun)

Novak Djokovic meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Blumberg)
Novak Djokovic meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Blumberg)

Petenis asal Serbia ini memegang status pemenang grand slam terbanyak usai meraih 24 gelar. Kekayaan Djokovic jelas berasal dari hadiah yang ia menangkan di sejumlah turnamen bergengsi hingga kerja sama dengan brand-brand ternama seperti Lacoste hingga Asics.

Djokovic juga diketahui memiliki berbagai macam bisnis, termasuk kebugaran. Semua itu membuatnya mendapatkan kekayaan sebesar 225 juta dolar (Rp3,7 Triliun)

3. Serena Williams (Rp5,6 Triliun)

Serena Williams
Serena Williams

Williams adalah salah satu tunggal putri terbaik di dunia tenis dengan total 23 gelar grand slam. Petenis asal Amerika Serikat itu diketahui memiliki kekayaan mencapai 340 juta dolar (Rp5,6 Triliun).

Di luar tenis, Williams juga bekerja sama dengan sejumlah merek ternama. Selain itu, Williams juga memiliki brand sendiri, yakni S by Serena.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192662/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-QhD0_large.jpg
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement