5 Petenis Terkaya di Dunia, Nomor 1 Miliki Kekayaan Rp19,8 Triliun!

ADA 5 petenis terkaya di dunia yang menarik untuk diketahui. Apalagi posisi pertamanya bukanlah sosok petenis terkenal akhir-akhir ini seperti Roger Federer atau Novak Djokovic.

Petenis terkaya di dunia diketahui memiliki kekayaan hingga Rp19,8 triliun! Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Petenis Terkaya di Dunia, Mengutip dari The Music Essentials:

5. Maria Sharapova (Rp3,6 Triliun)

Maria Sharapova US Open

Sharapova merupakan salah satu tunggal putri terhebat dalam sejarah dunia tenis. Atlet asal Rusia itu diketahui pensiun pada 2020 silam dan kini memiliki kekayaan 220 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Jika dirupiahkan, maka peraih lima gelar grand slam itu memiliki kekayaan sebesar Rp3,6 triliun. Kekayaan itu berasal dari berbagai gelar juara yang ia menangkan, lalu bisnisnya Sugarpova, sampai endorse dari merek mewah seperti Porsche hingga Nike.

4. Novak Djokovic (Rp3,7 Triliun)

Novak Djokovic meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Blumberg)

Petenis asal Serbia ini memegang status pemenang grand slam terbanyak usai meraih 24 gelar. Kekayaan Djokovic jelas berasal dari hadiah yang ia menangkan di sejumlah turnamen bergengsi hingga kerja sama dengan brand-brand ternama seperti Lacoste hingga Asics.

Djokovic juga diketahui memiliki berbagai macam bisnis, termasuk kebugaran. Semua itu membuatnya mendapatkan kekayaan sebesar 225 juta dolar (Rp3,7 Triliun)

3. Serena Williams (Rp5,6 Triliun)

Serena Williams

Williams adalah salah satu tunggal putri terbaik di dunia tenis dengan total 23 gelar grand slam. Petenis asal Amerika Serikat itu diketahui memiliki kekayaan mencapai 340 juta dolar (Rp5,6 Triliun).

Di luar tenis, Williams juga bekerja sama dengan sejumlah merek ternama. Selain itu, Williams juga memiliki brand sendiri, yakni S by Serena.