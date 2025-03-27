Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tidak Ada yang Menyangka Marc Marquez Langsung Ungguli Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |03:42 WIB
Tidak Ada yang Menyangka Marc Marquez Langsung Ungguli Francesco Bagnaia di MotoGP 2025
Tidak ada yang menyangka Marc Marquez akan langsung mengungguli Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)
PEMILIK LCR Honda, Lucio Cecchinello, meyakini tidak ada yang menyangka Marc Marquez akan langsung mengungguli Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. The Baby Alien bahkan langsung meraih hasil sempurna bareng Ducati Lenovo di dua seri awal.

Marquez langsung meraih hasil manis pada debutnya bersama Ducati Lenovo. Ia menyapu bersih kemenangan pada sesi sprint race dan balapan utama di dua seri balapan awal, yakni MotoGP Thailand dan Argentina.

1. Kesulitan

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Sementara Bagnaia cukup kesulitan untuk bersaing dengan Marquez. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu bahkan hanya mampu meraih podium dengan finis ketiga sebagai pencapaian terbaiknya. Murid Valentino Rossi itu selalu mendapat perlawanan sengit dari rekan setimnya.

Cecchinello mengakui kualitas Marquez di atas kuda besi sudah tidak perlu diragukan. Tapi, cukup mengejutkan juga karena pembalap asal Spanyol itu langsung mendominasi balapan dengan ungguli Bagnaia. 

"Kita semua tahu Marquez punya kecepatan ekstra. Begitu ia mengendarai motor kompetitif seperti Ducati, ia pasti akan membuat perbedaan," kata Cecchinello, dilansir dari Motosan, Kamis (27/3/2025).

“Mungkin tidak ada yang menyangka Marquez akan langsung mengungguli Bagnaia secara jelas. Bahkan Alex Marquez pun ikut berada di antara mereka,” imbuh pria asal Italia itu.

 

