SPORT LAIN

Ramaikan PBC SHOT, Anji Manji Harap POBSI Bikin Banyak Kejuaraan Dunia di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |21:34 WIB
Ramaikan PBC SHOT, Anji Manji Harap POBSI Bikin Banyak Kejuaraan Dunia di Indonesia
Anji Manji menjadi salah satu peserta yang ikut dalam laga eksibisi PBC SHOT (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Anji Manji menjadi salah satu peserta yang ikut dalam laga eksibisi PBC SHOT! di Pro Billiard Center, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Ini jadi ajang mempertemukan juara dunia Carlo Biado dan Albin Ouschan dengan atlet nasional.

1. Penting

PBC SHOT! foto aziz indra

Menurut Anji, ajang semacam ini sangat penting untuk dilakukan karena bisa menambah pengalaman atlet Indonesia. Sebab, tak banyak ajang internasional yang diikuti atlet biliar Indonesia sehingga hanya tertinggal dalam hal frekuensi pertandingan.

"Secara skill mereka sebenarnya mengejar, cuma jam terbangnya. Kan biliar ini permainan mental, permainan mental, permainan jam terbang. Jadi memang mereka harus didukung banyak untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di luar negeri," kata Anji, dikutip Rabu (26/3/2025).

"Kita juga perlu bikin banyak kompetisi internasional di Indonesia," tambah pria berusia 46 tahun itu.

2. Industri

Untuk membuat biliar semakin populer, Anji berharap olahraga ini bisa dijadikan industri baru. Pasalnya, ini akan membuat dunia biliar lebih besar di Indonesia yang diyakini dapat membuat lebih banyak atlet baru bermunculan.

"Biliar sekarang lagi lebih berkembang lagi, lagi lebih naik lagi. Tapi juga seperti dibilang, ini harus dibuat lebih industri. Di lain sisinya juga membuat banyak atlet-atlet Indonesia itu bisa ketemu dengan banyak atlet internasional," ujar Anji.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
