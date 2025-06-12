Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316

PROFIL Yoo Joo-sang, petarung seni bela diri campuran (MMA) asal Korea Selatan (Korsel) ini menarik untuk dikulik. Pasalnya nama Yoo Joo-sang tengah terkenal di kalangan pencinta MMA Indonesia usai memukul KO petarung Tanah Air, Jeka Saragih dalam waktu 28 detik di UFC 136.

Ya, Jeka Saragih yang menjadi andalan Indonesia untuk bersinar di UFC justru tumbang saat bertarung melawan Yoo Joo-sang di Newark, New Jersey, Amerika Serikat, pada Sabtu 7 Juni 2025 waktu setempat atau Minggu 8 Juni 2025 pagi WIB. Yoo Joo-sang menang KO dan hanya membiarkan Jeka Saragin bertahan tak sampai 30 detik.

1. Menang di Laga Perdana UFC

Bagi Yoo Joo-sang, pertarungan melawan Jeka Saragih menjadi penampilan perdananya di ajang UFC. Mengetahui lawannya seperti itu, Jeka Saragih tampil percaya diri hingga begitu aktif di awal pertarungan melawan Yoo Joo-sang.

Kendati demikian, Yoo Joo-sang justru memanfaatkan pergerakan aktif Jeka Saragih. Melihat celah, Yoo Joo-sang langsung melepaskan hook kiri yang masuk dengan telak ke wajah Saragih.

Petarung berusia 30 tahun itu langsung roboh di ring oktagon. Yoo Joo-sang dinyatakan menang dalam detik ke-28 pertarungan!

Jeka Saragih vs Yoo Joo-sang di UFC 316 (Foto: Instagram/@ufc)

2. Perjalanan Yoo Joo-sang

Sebelum tampil perdana di UFC, Yoo Joo-sang pernah bertarung di berbagai kompetisi. Seperti Angels Fighting Championship (AFC), Brave Combat Federation (BFC), hingga Z-Fight Night.

Setidaknya delapan pertarungan resmi dilalui Yoo Joo-sang sebelum melawan Jeka Saragih. Hasilnya, petarung berjuluk Zombie Jr itu mampu menyapu bersih dengan kemenangan.