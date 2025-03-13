Kenapa Telinga Pegulat UFC Bentuknya Aneh? Ini Penyebabnya

KENAPA telinga pegulat UFC bentuknya aneh? Penyebab telinga pegulat UFC terlihat aneh ini akan diulas Okezone.

Soal telinga pegulat UFC berbentuk aneh, para ahli tidak yakin seberapa umum penyakit yang kerap disebut telinga kembang kol ini dialami masyarakat umum. Namun, mereka tahu penyakit ini sangat umum di kalangan atlet bela diri, seperti petinju, hingga pegulat.

Trauma tumpul atau pukulan pada telinga menyebabkan pendarahan antara tulang rawan dan kulit. Hematoma tersebut terbentuk antara tulang rawan dan kulit. Hal ini menghambat aliran darah ke tulang rawan.

Penyebab Telinga Pegulat UFC Bentuknya Aneh

Petarung UFC memiliki telinga yang tampak aneh karena trauma yang dialami telinga selama latihan gulat, seperti gulat atau jiu-jitsu. Saat mereka menggunakan kepala untuk bersandar pada lawan selama latihan gulat, bagian luar telinga mereka membentuk genangan darah yang dikenal sebagai hematoma.

Hal ini membuat telinga mereka tampak menonjol seperti kembang kol. Trauma pada telinga menciptakan genangan darah. Telinga kembang kol adalah kondisi yang terjadi ketika telinga Anda terus-menerus tergencet, tergesek, atau terbentur.