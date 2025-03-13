Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kenapa Telinga Pegulat UFC Bentuknya Aneh? Ini Penyebabnya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |00:05 WIB
Kenapa Telinga Pegulat UFC Bentuknya Aneh? Ini Penyebabnya
Khabib Nurmagomedov kala berlaga. (Foto: UFC)
A
A
A

KENAPA telinga pegulat UFC bentuknya aneh? Penyebab telinga pegulat UFC terlihat aneh ini akan diulas Okezone.

Soal telinga pegulat UFC berbentuk aneh, para ahli tidak yakin seberapa umum penyakit yang kerap disebut telinga kembang kol ini dialami masyarakat umum. Namun, mereka tahu penyakit ini sangat umum di kalangan atlet bela diri, seperti petinju, hingga pegulat.

Khabib Nurmagomedov

Trauma tumpul atau pukulan pada telinga menyebabkan pendarahan antara tulang rawan dan kulit. Hematoma tersebut terbentuk antara tulang rawan dan kulit. Hal ini menghambat aliran darah ke tulang rawan.

Penyebab Telinga Pegulat UFC Bentuknya Aneh

Petarung UFC memiliki telinga yang tampak aneh karena trauma yang dialami telinga selama latihan gulat, seperti gulat atau jiu-jitsu. Saat mereka menggunakan kepala untuk bersandar pada lawan selama latihan gulat, bagian luar telinga mereka membentuk genangan darah yang dikenal sebagai hematoma.

Hal ini membuat telinga mereka tampak menonjol seperti kembang kol. Trauma pada telinga menciptakan genangan darah. Telinga kembang kol adalah kondisi yang terjadi ketika telinga Anda terus-menerus tergencet, tergesek, atau terbentur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement