Hasil UFC 313: Justin Gaethje Menang Angka atas Rafael Fiziev, Magomed Ankalaev Sikat Alex Pereira!

HASIL UFC 313 akan diulas Okezone. Justin Gaethje dan Magomed Ankalaev kompak meraih kemenangan.

Petarung asal Rusia, Magomed Ankalaev, sukses sabet sabuk juara. Kepastian itu didapat Magomed Ankalaev usai kalahkan Alex Pereira.

Sementara itu, Justin Gaethje meraih kemenangan usai duel sengit melawan Rafael Fiziev. Gaethje hanya menang angka dalam pertarungan ini.

1. Magomed Ankalaev Kalahkan Alex Pereira

Magomed Ankalaev berhasil mengalahkan Alex Pereira dalam pertarungan kelas light heavyweight UFC. Duel itu digelar di Arena T-Mobile, Nevada, Amerika Serikat, Minggu (9/3/2025).

Ankalaev menang angka mutra katas Pereira usai berduel sengit. Ankalaev mencatatkan skor 49-46, 48-47, dan 48-47.

Kedua pertarung memulai duel dengan hati-hati. Tetapi, kemudian, Ankalaev tampil menggila hingga bisa menumbangkan Alex Pereira.