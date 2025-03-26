Ramaikan Ajang PBC SHOT!, Juara Dunia Carlo Biado Terkesan dengan Fasilitas Pro Billiard Center

JAKARTA – Juara dunia, Carlo Biado, ramaikan ajang eksibisi bertajuk PBC SHOT! yang digelar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Carlo Biado pun terkesan dengan fasilitas Pro Billiard Center.

Ajang PBC SHOT! sendiri mempertemukan juara dunia Carlo Biado dan Albin Ouschan dengan atlet nasional. Laga eksebisi itu digelar di Pro Billiard Center (PBC), Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025.

Ajang ini diadakan untuk memperkenalkan olahraga biliar ke masyarakat luas. Selain itu, ajang PBC SHOT! diharapkan memberi kesempatan kepada atlet nasional untuk menambah jam terbang.

1. Pesan Ketua Umum POBSI Hary Tanoesoedibjo

Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, mengatakan kehadiran kedua juara dunia tersebut di Indonesia dapat memberi kesempatan kepada atlet biliar nasional untuk lebih percaya diri. Pasalnya, mereka bisa bermain bersama sekaligus menimba ilmu.

"Harus sering ada event seperti ini, ada dua pemain dunia kan Carlo dan Albin. Keduanya merupakan pemain dunia, pernah juara dunia. Ini memberikan semangat kepada atlet kita khususnya, terutama pada industri biliar," kata Hary di Gedung iNews Tower, Selasa 25 Maret 2025.

2. Carlo Biado Sambut Gembira

Carlo Biado yang diundang secara resmi oleh PB POBSI mengaku senang dapat terlibat dalam laga eksebisi tersebut. Terlebih, dia dapat berbagi pengalaman dan bermain bersama dengan atlet nasional tanpa ada tekanan kompetisi.

"Saya sangat menyukai Indonesia dan juga orang-orang di sini, mereka sangat baik. Saya memiliki banyak teman di sini, jadi sangat sangat senang. Kita memiliki beberapa kesamaan, jadi ini bagus," tuturnya.