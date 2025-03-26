Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berapa Besar Peluang Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |22:11 WIB
Berapa Besar Peluang Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025?
Seberapa besar peluang kemenangan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025? (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

BERAPA besar peluang kemenangan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025? Melihat penampilan impresifnya, kans pembalap tim Ducati Lenovo itu bisa dibilang 80% menang.

Marquez bisa dibilang sempurna di dua balapan awal MotoGP 2025. Ia selalu merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan di Thailand plus Argentina.

1. Dominasi

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dua kemenangan sempurna itu membuat Marquez diprediksi akan mendominasi MotoGP 2025. Apalagi, seri ketiga bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar di Sirkuit CoTA, Austin, Texas.

Marquez punya rekor apik di sirkuit tersebut. Dari 11 balapan yang digelar di lintasan itu sejak 2013, The Ant from Cervera menang sebanyak tujuh kali!

2. Beruntun

Enam kemenangan bahkan diraih Marquez secara beruntun pada 2013-2018. Ia gagal menjadi pemenang pada 2019 karena terjatuh saat sedang memimpin balapan. Lomba itu dimenangi oleh Alex Rins.

Kemudian, Marquez kembali menang pada MotoGP Amerika Serikat 2021 setelah seri tersebut absen pada 2020 akibat pandemi. Itu semakin menegaskan dominasi pria asal Spanyol tersebut di Negeri Paman Sam.

 

Halaman:
1 2
