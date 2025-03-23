Jadwal F1 2025 Hari Ini: Lewis Hamilton Bisa Juara F1 GP China 2025?

JADWAL Formula One (F1) 2025 hari ini, Minggu (23/3/2025) menjadi yang paling dinanti. Sebab hari ini adalah balapan utama dari seri kedua di F1 2025 tersebut, di mana pembalap Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton juga menjadi yang paling dijagokan untuk meraih kemenangan.

Ya, Hamilton diprediksi bakal bersinar pada balapan yang berlangsung di Sirkuit International Shanghai, China, pada siang nanti. Hal itu tak lepas penampilannya saat sprint race F1 GP China 2025.

1. Bersinar saat Sprint Race

Pada sesi kualifikasi sprint race F1 GP China 2025, Hamilton tampil apik hingga menjadi yang tercepat. Berkat hasil apik di sesi kualifikasi itu, Hamilton dapat mengawali sprint race dari barisan terdepan.

Hasilnya, Hamilton pun keluar sebagai pemenang di sprint race F1 GP China 2025. Hamilton pun sukses mengukir sejarah baru karena membantu Ferrari meraih kemenangan perdana di sprint race.

Berkat penampilan apik itulah Hamilton dijagokan untuk menang di balapan utama F1 GP China 2025.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

2. Start Ke-5

Hanya saja, Hamilton tak lagi mengawali balapan dari barisan terdepan di race F1 GP China 2025. Pembalap asal Inggris itu tepatnya berada di posisi kelima untuk balapan utama seri China tersebut.

Sementara posisi terdepan dikuasai pembalap Tim McLaren, Oscar Piastri. Diikuti George Russell (Mercedes AMG Petronas) dan Lando Norris (McLaren).